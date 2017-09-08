Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:19 | Сентябрь 8 2017
17:19 | Сентябрь 8 2017

Гаро Пайлан и ряд других членов НДП проводят сидячую акцию протеста перед зданием Конституционного суда Турции

Гаро Пайлан и ряд других членов НДП проводят сидячую акцию протеста перед зданием Конституционного суда Турции

Член оппозиционной Демократической партии народов Турции, депутат турецкого парламента, турецкий политик армянского происхождения Гаро Пайлан вместе с несколькими членами партии начали сидячую акцию протеста перед зданием Конституционного суда Турции.

Об этом сообщается на странице партии в Твиттере.

Члены партии, в частности, требуют, чтобы были выпущены на свободу арестованные в ноябре 2016 года члены НДП, в том числе сопредседатели партии Селахаттин Демирташ и Фиген Юксендаг.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда