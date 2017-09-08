В обход Турции: Греция и Болгария объявили план создания нового транспортного коридора

Премьер-министры Греции и Болгарии объявили о планах по созданию нового транспортного коридора, который соединит порты на Черном и Эгейском морях.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.
«У нас есть видение того, как выйти на Балканы», — заявил греческий премьер-министр Алексис Ципрас в северном греческом порту Кавала, где подписал меморандум о проекте с болгарским коллегой Бойко Борисовым.
«Мы открываем новые торговые пути, соединяя Эгейское море с Дунаем и Черным морем», — сказал он журналистам.
Проект, утвержденный ЕС, который сегодня не имеет даты запуска и завершения, направлен на соединение греческих портов Салоники и Кавала с болгарскими Варной, Бургасом и Русе.
Ожидается, что стоимость греческой части составит до 4 млрд евро ($4,7 млрд).
По словам Борисова, сейчас ведутся переговоры, чтобы позже привлечь к проекту Сербию и Румынию.