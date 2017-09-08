Роскомнадзор «может обратиться» к армянским СМИ с требованием удалить статью: представитель Минюста Армении

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) может обратиться к армянским СМИ с требованием удалить какой-либо материал, если российское законодательство предусматривает подобную возможность. Такое мнение выразил представитель Агентства по защите персональных данных Министерства юстиции Армении Геворг Айрапетян, передает Радио Азатутюн.

На днях Роскомнадзор обратился с письмом к армянской неправительственной организации «Объединение информированных граждан», потребовав удалить с сайта организации статью об аресте в Чехии проживающего в России бизнесмена Рубена Татуляна (в криминальном мире более известного как «Робсон»), который является членом учрежденного премьер-министром Армении Кареном Карапетяном Клуба инвесторов Армении.

«Они руководствуются своим законодательством и полномочиями, предоставленными им законом. Если руководствоваться презумпцией добросовестности, то если бы у Роскомнадзора не было установленной их законодательством возможности, он бы не обратился», — в беседе с Радио Азатутюн сказал начальник отдела осуществления административных производств Агентства по защите персональных данных Минюста Армении Геворг Айрапетян.

В статье, опубликованной на сайте armrus.info четыре месяца назад, рассказывалось о том, что «являющийся криминальным авторитетом» Татулян и трое других представителей криминального мира были арестованы в Чехии во время «коронации новых воров в законе». Согласно статье, мероприятие финансировал сам Татулян, который прибыл в Чехию с армянским дипломатическим паспортом. Позже Татулян опроверг информацию об аресте, и на основании его заявления Роскомнадзор обратился к армянским СМИ с требованием удалить статью, отметив, что опубликованная на сайте armrus.info статья нарушает права Рубена Татуляна на неприкосновенность частной жизни.

По словам представителя Агентства по защите персональных данных, любой гражданин сам решает, посредством какого органа защищать свои права. «Человек сам решает – защищать свои персональные данные или нет, согласен он на обработку персональных данных или нет. Скажем, опубликовывать их или нет. Он также сам решает, как защищать [персональные данные]. Например, он может обратиться в агентство, а может не обращаться и сразу пойти в суд, может выбрать вариант переговоров», — пояснил Айрапетян.

Руководитель организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян накануне сообщил Радио Азатутюн, что они не собираются выполнять требование Роскомнадзора и удалять статью об аресте Татуляна, поскольку они руководствуются законодательством Армении и не считают, что опубликовали какие-либо персональные данные.

По словам представителя Агентства по защите персональных данных, они не могут оценить, является публикация армянских СМИ правомерной или нет, поскольку пока не получили заявления и не изучили данный случай. Однако, по словам чиновника, в случае невыполнения требования Роскомнадзор максимум может приостановить деятельность армянских СМИ на территории России. А для осуществления других шагов он должен обратиться в Агентство по защите персональных данных Минюста Армении.

«Был случай, когда мы обратились в Роскомнадзор с просьбой защитить персональные данные наших граждан от обработки со стороны зарегистрированной в России организации. Был также случай, когда Роскомнадзор обратился к нам с просьбой проверить правомерность обработки персональных данных граждан РФ зарегистрированной в Армении организацией», — сказал Геворг Айрапетян.

По утверждению некоторых российских СМИ, проживающий в Сочи Рубен Татулян является одним из авторитетов, контролирующих бизнес и правоохранительную систему на юге России. Он также является одним из 30 членов Клуба инвесторов Армении, основанного премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, которые в начале года заявили, что будут содействовать Карену Карапетяну «в деле проведения глубоких реформ».

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, не вредит ли репутации инициированного премьер-министром клуба инвесторов причастность к нему бизнесмена, имя которого связывают с криминалом, пресс-секретарь премьер-министра Арам Араратян сказал: «Этот клуб не является подчиненной нам структурой, поэтому у нас нет никаких полномочий решать, кто должен входить в его состав, а кто не должен. Также сообщу, что премьер-министр не обязан знать всех членов клуба. Подходы правительства очень четкие: мы готовы содействовать и сотрудничать с любым бизнесменом, который готов реализовать в Армении инвестиционные программы».

Сегодня в Министерстве экономического развития и инвестиций Радио Азатутюн не уточнили, вложил ли Рубен Татулян какие-либо инвестиции в Армении, лишь отметили, что объем вложенных бизнесменом инвестиций является коммерческой тайной и не подлежит опубликованию.