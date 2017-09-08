Криминальная «бомба» – под ноги Алиеву

Руководитель единственного независимого информагентства – за решеткой

Настоящий хаос: именно так можно охарактеризовать поднявшийся в последние дни шум вокруг рейтинга Азербайджана: недостатка в публикациях в международной прессе нет.

В конце августа мишенью алиевского режима стал директор информагентства Turan Мехман Алиев, 24 августа его арестовали на три месяца по подозрению «в уклонении от уплаты налогов». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сотрудники Turan сразу же заявили о том, предъявленные обвинения сфальсифицированы, назвав преследование властей политически мотивированным.

Основанное в 1990 году агентство Туран являлось одним из немногих независимых СМИ в Азербайджане, продолжающих критиковать действующий режим, публикуя информацию на азербайджанском, русском и английском языках. Особенно в последние годы, на фоне беспрецедентных преследований по отношению к СМИ и журналистам, Turan оставался единственным альтернативным источником информации в Азербайджане.

Как известно, за последние несколько лет многие азербайджанские правозащитники и журналисты оказались за решеткой, а некоторые просто бежали из страны. Бывшие ранее передовыми информационные сайты в Азербайджане заблокированы, десятки журналистов находятся в тюрьме. «Из-за финансовых проблем» закрылась известная газета «Зеркало», с применением грубой силы бы закрыт азербайджанский офис радиостанции «Свобода». Последняя оппозиционная газета – «Азадлыг» прекратила свою деятельность в сентябре прошлого года, а руководство газеты и ее состав были вынуждены уехать из страны, однако финансовый директор находится в тюрьме по обвинению в финансовых махинациях, он осужден на 3,5 года.

Международные правозащитные организации выступили с осуждающими заявлениям в адрес руководства Азербайджана. Комитет защиты журналистов подчеркнув, что Turan является единственным независимым информационным агентством в Азербайджане, он призвал официальный Баку прекратить преследования сотрудников агентства. Human Rights Watch, в свою очередь, призвал Баку не вмешиваться в работу агентства.

«Власти усиливают давление по отношению к агентству Turan, поскольку не смогли заставить сотрудничать»,- отметил официальный представитель организации «Журналисты без границ» Йохан Бир. В статье «Баку, 1937 год, 80 лет спустя», касаясь преследований в отношении сотрудников Turan, азербайджанский режиссер и журналист Али Иса Джаббаров написал: «Журналисты Turan были, и надеюсь, останутся, последней надеждой тысяч наших граждан, потерявших веру в государство и обращавшихся в Туран за помощью, чтобы написали об их беде, «может кто-то в верхах прочтет и сжалится…».

Госдепартамент США призвал руководство Азербайджана отпустить арестованного директора агентства Turan Мехмана Алиева. В распространенном заявлении начальника пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Нойерт отмечалось: «Мы глубоко обеспокоены решением от 24 августа об аресте и досудебном помещении под стражу на три месяца Мехмана Алиева, известного главного редактора единственного независимого СМИ в стране, информационного агентства Turan. Другие ограничительные меры в отношении Turan, включая заморозку банковских счетов и обвинения в уклонении от уплаты налогов, также вызывают беспокойство»,- заявила она, напомнив об обязательствах Баку перед ОБСЕ.

Несмотря на призывы, апелляционный суд Азербайджана оставил в силе решение об аресте Мехмана Алиева. В находящемся на 162 месте среди 180 стран в рейтинге свободы прессы Азербайджане, согласно заявлениям правозащитников, число политзаключенных продолжает расти. Согласно данным рабочей группы по вопросам политзаключенных Азербайджана, сегодня в стране есть 160 политзаключенных, в 158 случаях, согласно судебным документам, арест обоснован политическими мотивами. Среди 158 политзаключенных, согласно тому же источнику, есть десят журналистов и оппозиционных деятелей.

«Азербайджанская прачечная» Алиева

В последние дни Азербайджан оказался в центре внимания мировых СМИ и авторитетных организаций. Статья, опубликованная британской The Guardian, по сути, может стать основанием для уголовного преследования по отношению к режиму Алиева. В частности, газета опубликовала подробности о нашумевшем деле, получившем название «Азербайджанская прачечная», согласно которому азербайджанские власти с 2012 по 2014 год потратили около трех млрд. долларов для приобретения предметов роскоши и отмывания денег. Большая часть денег была передана лоббистам, журналистам, политикам из европейских стран и бизнесменам, которые должны были отстаивать интересы азербайджанского правительства. Так, за два года всего было отмыто около 2,8 млрд долларов, а это означает, что из Азербайджана перечислялось примерно 3 млн. долларов в день. Просочившиеся данные показывают, что руководство Азербайджана, обвиняемое в многочисленных нарушениях прав человека, систематической коррупции и фальсификации выборов, совершило свыше 16 тысяч тайных выплат. Наличные деньги перечислялись на счета четырех британских компаний, зарегистрированных в офшоре (Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest, LCM Alliance), об их владельцах информации нет. Далее денги тратились в разных странах.

Выясняется, что оплата осуществлялась через эстонский филиал одного из ведущих банков Северной Европы — Danske Bank-а. Помимо этого, организаторы схемы пользовались слабыми сторонами системы по контролю за деятельностью компаний в Великобритании. Позже Danske Bank признался, что о сомнительных переводах через свой эстонский филиал они узнали в 2014 году и сразу же проинформировали об этом руководство, оставив им дальнейшие действия.

«Черная касса» правящей элиты Азербайджана – для европейцев

Среди тех, кто пользовался деньгами из «Азербайджанской прачечной» были и европейские деятели. Один из них — бывший руководитель фракции Европейской народной партии в Совете Европы Лука Волонте, который в 2013 году проголосовал против резолюции, осуждающей нарушения прав человека в Азербайджане. Волонте за это получил более двух миллионов евро. Кроме того, имя Волонте замешано также в скандале с «икорной дипломатией», который связан с подкупом европейских дипломатов.

Среди лиц, получивших взятку от азербайджанского руководства — бывший депутат бундестага и экс-председатель мониторинговой миссии ПАСЕ Эдуард Линтер. Осуществлявший на последних президентских выборах в Азербайджане наблюдательскую деятельность Линтер получил 60 тысяч евро после того, как заявил, что выборы в Азербайджане «прошли на таком же высоком уровне, как в Германии». Всего за два года немецкий политик получил 890 тысяч евро из «черной кассы» Азербайджана.

Также, согласно данным, болгарский политик, супруг директора ЮНЕСКО Ирины Боковой Калин Митрев получил от фиктивных британских компаний, отмывавших деньги из Азербайджана, в общей сложности 425 тысяч евро с 2012 по 2014 год.

Известно, что утечку данных об «Азербайджанской прачечной» впервые осуществила датская газета Berlingske, которая всеми подробностями поделилась с Центром исследования коррупции и организованной преступности, с коллегами из The Guardian и других СМИ.

Обобщение – в следующем номере «Аравот»

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

06.09.2017г