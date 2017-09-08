«Сколько человек с тобой поделились?»: Анаит Бахшян – депутату Вардану Гукасяну

Вчера в Комиссии Национального Собрания Армении по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы обсуждался проект изменений к закону «Об административных правонарушениях», которым правительство предлагает ужесточить штрафы за незаконные постройки.

Депутаты блока «Царукян» Грант Мадатян и Сергей Багратян порекомендовали докладчику – первому заместителю министра территориального управления и развития Ваче Тертеряну, штрафовать за незаконные постройки руководителей общин.

Депутат Вардан Гукасян, поинтересовался, как нововведения отразятся на Гюмри: «В Гюмри после землетрясения возведены незаконные постройки, не платятся налоги ни за землю, ни за имущество. Сейчас могут сказать, что эти сооружения построили незаконно, но ведь люди их строили после землетрясения. Есть ли какой-то подход относительно этого?»

Ваче Тертерян ответил, что «проект больше носит предупредительный характер: «Надо добиться того, чтобы не было новых незаконных построек».

Примечательным был подход Сергея Багратяна: «Отмените эти штрафы. Стыдно. Нас и так осталось всего 5 человек, а мы все штрафы назначаем. Стыдно даже. Здесь на каждом из нас по 5000 штрафов висит».

Ваче Тертерян удивленно ответил: «То есть, можем совершать незаконности, и не подвергаться штрафу?».

Председатель комиссии Вардеван Григорян, обратившись к Вардану Гукасяну, спросил: «Господин Гукасян, как вы поступали в случае незаконного строительства, когда работали в Гюмри мэром?». Вардан Гукасян начал рассказывать, какие именно шаги были предприняты, когда участвовавшая в заседании член фракции «Елк» Анаит Бахшян не выдержала, и с места вмешалась: «Вы его не так спросите, а спросите – сколько с тобой поделились?». Вардан Гукасян в ответ косо взглянул на нее.

Багратян привел другой пример: «В Грузии вот как – госавтоинспектор останавливает, да еще и говорит – давай, провожу, а не как здесь – как только останавливают, сразу штрафуют. Ваче Тертерян ответил: «Это не так: видят с сигаретой, назначают огромный штраф. Вас не штрафовали?». Багратян ответил: «Я воспитанный человек, меня не штрафовали».

Вардеван Григорян, присоединившись к требованию депутатов их фракции, посоветовал налагать штраф на руководителя общины. Ваче Тертерян ответил: «Нельзя, чтобы я допускал беззаконие, а за меня отвечал мэр, в таком случае надо судить полицию, расстреливать, если я проезжаю на красный свет, совершаю убийство».