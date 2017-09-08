Премьер-министр недоволен: «отрасль раков» – в кризисном состоянии

С целью предотвращения незаконной ловли раков вчера премьер-министр Карен Карапетян поручил министру охраны природы Арцвику Минасяну исключить на практике случаи продления или переоформления сроков лицензий, выданных в прошлые годы.

Министр охраны природы, согласно поручению, должен в трехмесячный срок разработать и представить в правительство предложения относительно порядка выдачи лицензий на отлов раков, и особенно основ определения объемов отлова и обязательств лиц, имеющих право на ловлю.

Как подчеркнул премьер-министр, исходя из проведенных исследований, в водных бассейнах, особенно в озере Севан, количество раков существенно уменьшилось: «Сложившаяся ситуация в основном обусловлена недоработками в регулировании отлова и, предоставления лицензий на отлов, порядком их выдачи, неудовлетворительным контролем, а также использованием ввезенных в Армению несоответствующих сетей».

Карен Карапетян поручил министру охраны природы разработать и представить в правительство предложения относительно технических требований к допустимым средствам отлова рака, особенно к сетям для рыбной ловли, и по предупреждению случаев, не удовлетворяющих этим требованиям.

А руководителю инспекции по охране природы и недр было поручено усилить контроль, с периодическим предоставлением информацию относительно раскрытых правонарушений и примененных мер ответственности: «Ресурсы на самом деле сократились, количество и размеры также, и ситуация в отрасли, которую мы считаем перспективной, сегодня в критическом состоянии. Необходимо предпринять очень срочные меры».