Представитель МЧС уверяет: в Бюракане лес не горит, всего лишь ​​несколько кустов и деревьев

На днях распространились сообщения, что возле города Раздан Котайкского марза вспыхнул пожар, и он был очень близок к жилым домам. Вчера на пресс-конференции в МЧС заместитель директора Спасательной службы Вреж Габриелян прокомментировал эти сигналы: «речь идет о селе Ахбюрак, вчера мы получили сигнал о том, что горит лес. В 20:15пожар был уже изолирован, и ни одно поселение, ни один дом не попали в зону огня. Там есть дачи, которые находились на расстоянии 2-3 км, и им никакая опасность не грозила». Что касается пожара в Бюракане, то, по словам г-на Габриеляна, горела по большей части трава: «У нас есть сгоревшие кусты, отдельные обгоревшие деревья, но это не считается лесом, чтобы говорить – горит лес».

Габриелян сообщил, что в настоящий момент в радиусе 12 км ведутся работы по тушению вспыхивающих в разных местах отдельных очагов пожара: «Утром мы проводим воздушную разведку, видим, что нигде нет очагов огня, но когда начинает активно прогреваться воздух и поднимается ветер, на этих участках появляются отдельные фрагменты огня». Что касается заверений свидетелей бюраканских пожаров, что пожарные машины стоят и не приближаются к очагам пожаров, г-н Габриелян сказал, что в тот момент просто стояла дежурная смена.

Что касается записи на странице в Фейсбуке священника из Амбердской церкви: «От бюраканских лесов остается только зола. Нет бензина, нет воды, нет лопат. Вообще нет ничего, на руководящем уровне нет сердоболия, что тут может сделать обычный человек. Исчезает кислород для Еревана и окружающей местности», то по этому поводу г-н Габриелян заверил, что подобных проблем не было. «У нас не было нехватки воды, наши японские автомашины, которые предусмотрены для Еревана, рассчитаны на 10 тонн, и мы переместили их туда. Не было и нехватки с горючим», – ответил он.

Подробности в видеоматериале

Вреж Габриелян также заверил, что в пожаротушении с вертолета необходимости нет, так как огонь находится, так сказать, в подпочвенном слое, и лить воду сверху неправильно.