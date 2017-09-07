Глава МИД Австрии потребовал безотлагательного прекращения переговоров с Турцией о ее членстве в ЕС

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц поддержал позицию властей ФРГ, выступающих против расширения таможенного союза с Анкарой, передает ermenihaber.am.
В интервью изданию Bild глава МИД Австрии потребовал, чтобы ЕС в данном вопросе занял более решительную позицию в отношении Турции.
Курц призвал, чтобы ЕС в вопросе происходящих в Турции событий не выступал только с точки зрения наблюдателя.
Себастьян Курц потребовал безотлагательного прекращения переговоров с Турцией по поводу ее членства в ЕС.
На ближайшей встрече в Брюсселе Курц планирует обсудить с немецкими коллегами ситуацию с Турцией.
Таможенный союз Турции и Европейского союза действует с 1995 года.