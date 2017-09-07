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19:01 | Сентябрь 7 2017

Глава МИД Австрии потребовал безотлагательного прекращения переговоров с Турцией о ее членстве в ЕС

Глава МИД Австрии потребовал безотлагательного прекращения переговоров с Турцией о ее членстве в ЕС

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц поддержал позицию властей ФРГ, выступающих против расширения таможенного союза с Анкарой, передает ermenihaber.am.

В интервью изданию Bild глава МИД Австрии потребовал, чтобы ЕС в данном вопросе занял более решительную позицию в отношении Турции.

Курц призвал, чтобы ЕС в вопросе происходящих в Турции событий не выступал только с точки зрения наблюдателя.

Себастьян Курц потребовал безотлагательного прекращения переговоров с Турцией по поводу ее членства в ЕС.

На ближайшей встрече в Брюсселе Курц планирует обсудить с немецкими коллегами ситуацию с Турцией.

Таможенный союз Турции и Европейского союза действует с 1995 года.

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Рубрики: Европа, Международные

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