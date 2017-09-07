Спасатель из Армении на отдыхе в Уреки спас тонущего грузинского мальчика: aliq.ge

Сотрудник Государственной академии кризисного управления, инспектор спасательного отряда «Лори» Ашот Карапетян спас жизнь 12-летнего грузинского мальчика в грузинском курортном городе Уреки.

Спасатель рассказывает, что после полудня он находился на море, отплыл примерно на 20-30 метрах от берега, когда заметил недалеко от себя 12-летнего Георгия, которых уже уходил под воду, и вытащил его на берег:

«Пока я плыл к берегу, я говорил с ним, но он не отвечал и не шевелился, но когда мы выбрались на берег, ему уже стало лучше, он не понимал, что произошло, и уже начал говорить».

Ашот Карапетян выбрал дело спасателя с 1989 года. Был добровольцем Армянского Красного Креста и спасательного отряда «Лори». Со дня создания отряда (1989г.) 48 добровольцев отряда спасли множество человеческих жизней, как в Армении, так и за ее пределами.

В 1991 году отряд «Лори» был одним из первых, кто пришел на помощь жертвам землетрясения в Сачкерии. Опытный спасатель говорит, что он впервые спасает человека без своего отряда и во время отдыха. Одно дело, когда отправляешься на вызов по следам события, и совсем другие чувства, когда все это происходит на твоих глазах.