«Армения не представляет интереса для Турции в экономическом плане»: видео

Почему Турция не открывает границу с Арменией? Во время организованных вчера в Армянском Институте международных отношений и безопасности (АИМОБ) обсуждений на тему «Армяно-турецкие отношения. Взгляд из Анкары и Еревана», ассоциированный эксперт АИМОБ Айк Габриелян выразил мнение, что открытие границы с Турцией для Армении более важно, чем Турции: «Открытие границы позволит прорвать экономическую блокаду Армении, возможно, будет зафиксирован рост туризма, и, возможно, это также создаст возможности для инвестиций». Эксперт выступает за нормализацию армяно-турецких отношений, оставляя вопрос о примирении на будущее: «Это не значит забыть прошлое. Но, прежде всего, смотреть в будущее, бросая взгляд в прошлое».

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По словам докладчика, армяно-турецкая граница по-прежнему закрыта, потому что для Турции более важен Азербайджан. Азербайджан является третьей страной, поставляющей в Турцию газ, после России и Ирана. Азербайджан может обойти Иран, став второй страной, поставляющей газ в Турцию. Самый дешевый газ Турция покупает из Азербайджана. Кроме того, инвестиции Азербайджана в турецкую экономику достаточно высоки. В ближайшее время ожидаются еще инвестиции на 17 миллиардов долларов. Между тем Армения в экономическом плане не представляет для Турции интереса.

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