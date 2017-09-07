Известны имена погибших и раненых в результате ДТП в Грузии армянских граждан

7-го сентября в 11:40 была получена информация о том, что в Республике Грузия вблизи Тбилиси произошло дорожно-транспортное происшествие, имеются пострадавшие, среди которых есть армяне.

Была установлена связь с Департаментом по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, откуда сообщили, что в 03:39 на 370 км автотрассы Ереван-Москва, недалеко от города Мцхета, столкнулись автомобиль «Мерседес» с госномерами О 961 XA 777 и пассажирский автобус «Setra» с номером 24 OR 444 (водитель С. Мкртчян).

В результате аварии на месте погибли пассажиры автомобиля «Мерседес» – Лусине Минасян, 1974 года рождения, и Максим Минасян, 2010 года рождения. Другие пассажиры, Алина Минасян, 1993 года рождения, Роман Карапетян, 1980 года рождения, и Анушик Малхасян, 2005 года рождения, были доставлены в Мцхетскую больницу. Дополнительная информация будет предоставлена.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении