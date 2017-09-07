Турцию ждет авторитарное будущее? – слушания в Сенате США

«Турция в ближайшем и недалеком будущем будет оставаться авторитарной страной», – заявил в ходе прошедших в Сенате США слушаний аналитик Совета по внешним отношениям Стивен Кук. Об этом сообщает Армянская служба Голоса Америки.

Прошедшие в минувшую среду слушания в Комитете по международным отношениям Сената США были посвящены основным препятствиям на пути развития турецко-американских отношений. По словам главы комитета, сенатора Боба Коркера, основным препятствием является антидемократические шаги руководства Турции: «Эрдоган не только оказывает давление на журналистов, лидеров оппозиции и невинных американцев в Турции, но и противопоставляет себя своим союзникам. В прошлом месяце Турция решила заплатить России 2,5 млрд. долларов за ракетную систему, которая несовместима с НАТО».

По мнению сенаторов и экспертов, учитывая современные процессы, возможно, настало время пересмотреть пути укрепления отношений с Турцией. Стивен Кук напомнил, что после завершения «холодной войны» роль Турции в системе внешней политики США не пересматривалась: «Турция, может быть, и союзник, но не партнер».

Перечислив основные проблемы турецко-американских отношений, аналитик, наряду с антидемократическими проявлениями в Турции, отмечает и враждебное отношение Анкары к курдским группировкам, которые являются союзниками США в борьбе против ИГ. В ответ на действия Турции, США на государственном уровне могут изучить и обнародовать значимость и цену отношений с Турцией, в том числе и вывод из Инджирлика американских военных в другую страну: «Турки постоянно пытаются играть на противоречиях русских, иранцев и американцев. Каждый раз, когда у турок возникают с нами проблемы, турецкие чиновники вдруг оказываются в Тегеране, или заявляют о покупке оружия у китайцев или русских».

Сенаторы напоминают, что Турция является важным партнером США и цель Вашингтона рекомендовать Турции работать с США, а не против них. Сенатор Бен Кардин подчеркнул, что президент Турции Эрдоган, называющий себя лидером демократической страны, несколько месяцев назад провел абсолютно недемократический референдум: «Народ Турции достоин лидеров, которые защитят демократию в этой стране». Сенатор также отметил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400, вероятно, противоречит пункту 231 санкций против России, принятых в США на уровне закона, а значит, может иметь последствия для государства Турция, а также любого государства, которое решит приобрести современное российское оружие.