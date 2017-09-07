Крайне запоздалые репортажи о подорожании сахара на самом деле содержат очень негативный подтекст: «Айкакан жаманак»

Вчера информационная служба Общественного телевидения подготовила репортаж о том, как в Армении подешевел сахарный песок. Было сказано, что в этом году консервирование обходится более дешево благодаря подешевевшему сахару. Говорилось также и о том, что сахар подешевел по той причине, что на рынке происходит конкуренция, импортом сахара занимаются более 20 компаний и так далее и тому подобное.

Что касается комментария в репортаже представителя Комиссии по защите экономической конкуренции о том, что цена на сахар подешевел из-за конкуренции, то отметим, что примерно из 65 тысяч тонн ввезенного в Армению за первую половину сего года сахара, 53,5 тысячи тонн ввез «сахарный король» Самвел Алексанян. Еще 11,3 тысячи тонн было импортировано из России, большую часть из которых импортировали компании «Пепси-кола», «Кока-кола» и «Гранд Кенди» для нужд собственного производства, и это всегда было так.

Кстати, наш очень любимый ГКЗЭК до сих пор никак не прокомментировал, почему из России, где розничная цена на сахар на 20-25 процентов дешевле, чем у нас, сахар импортируется так мало, и в основном для удовлетворения внутренних потребностей производителей, а не для розничных продаж. Ведь уже три года Армения является частью того «170-миллионного» рынка, составным элементом того же экономического пространства и, согласно логике, при наличии конкуренции цена на один и тот же продукт не может отличаться на 20-25 процентов.

Подобные запоздалые, крайне запоздалые репортажи о подорожании сахарного песка на самом деле содержат очень негативный подтекст. Это означает, что вместо того, чтобы по-настоящему стремиться к конкурентоспособной экономике, власти Армении уповают всего лишь на примитивную пропаганду, в манере старых и «добрых» времен.

Айк ГЕВОРГЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»