Матиас Кислер: «Намного дешевле, когда вместо служебной машины я использую такси» – «Грапарак»

На вопросы «Грапарак» отвечает Посол Федеративной Республики Германии в Армении Матиас Кислер

– Недавно Вы пригласили в посольство и публично поблагодарили таксиста за то, что он нашел и передал Вам ваш мобильный телефон. Этот эпизод долгое время обсуждался в социальных сетях. Пользователи были в недоумении, неужели посол ездит на такси, чтобы еще терять там телефон? Вы действительно ездите на такси и довольны ли услугами армянских таксистов?

– У нас четкий порядок. Когда я куда-то отправляюсь по служебным делам, в моем распоряжении есть машина и водитель. Но иногда во время практических мероприятий я отправляю своего водителя домой, чтобы он пораньше встретился с семьей. Кроме того, это дешевле, когда я вместо служебной машины использую такси. На личные встречи я отправляюсь на собственной машине, на такси, или, что для меня более предпочтительно, иду пешком. Так я лучше слежу за событиями в городе: где что строится, какие открылись новые рестораны и магазины, и какие, к сожалению, были вынуждены закрыться. Поставил цель ежедневно проходить пешком примерно четыре километра. Что касается опыта с водителями такси, то должен сказать, что до сих пор меня всегда быстро и четко доставляли в нужное место. Один раз только у меня был плохой опыт, связанный с таксистами аэропорта, когда у меня потребовали слишком высокую цену. Наверное, они подумали, что я турист. В любом случае, это для Армении не лучшая реклама.

Эгине МАНУКЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»