Сегодня в Арцахе состоится церемония инаугурации президента Бако Саакяна

Сегодня, 7 сентября, в Республике Арцах состоится церемония инаугурации президента Бако Саакяна, избранного парламентом на переходный период.

За должность президента Республики Арцах боролись бывший мэр Степанакерта Эдуард Артаваздович Агабекян (от фракции «Движение-88») и действующий глава республики Бако Саакович Саакян (от фракций «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия»).

На состоявшемся 19 июля специальном заседании парламента НКР присутствовали 32 депутата. Кандидатуру Бако Саакяна поддержали 28 из них, еще 4 проголосовали за избрание Эдуарда Агабекяна.

Бако Саакян будет пребывать в этой должности до истечения срока полномочий действующего НС – до 2020 года. Лишь после этого состоятся общенародные выборы президента Нагорного Карабаха.

Согласно требованиям ч. 3 ст. 168 Конституции Республики Арцах, президент Республики вступает в свою должность в день завершения полномочий действующего президента Республики, с принесением на специальном заседании Национального собрания присяги в порядке, установленном Конституцией.

Учитывая срок, предусмотренный Конституцией для вступления президента Республики в должность, и требования части 10-й статьи 149-й закона Республики Арцах «Регламент Национального собрания», специальное заседание Национального собрания, посвященное вступлению президента Республики Арцах в должность, будет созвано 7-го сентября 2017 года в 12:00 в зале заседаний Национального собрания.