Грузия, Азербайджан и Турция утвердили план сотрудничества на ближайшие три года

Радио Азатутюн. Грузия, Азербайджан и Турция договорились о развитии сотрудничества на ближайшие три года в сфере экономики, энергетики, сельского хозяйства, охране окружающей среды и инновационных технологий. Это, в свою очередь, позволит развивать секторальное партнерство, сообщает МИД Грузии.

Соответствующий документ под названием «План действий трехстороннего секторального сотрудничества на 2017-2019 гг.» подписали сегодня, 6 сентября, в Баку главы внешнеполитических ведомств трех стран в ходе шестого по счету трехстороннего министериала, информирует «Новости-Грузия».

«Это уникальный механизм, который сформирован между тремя соседями. Те торгово-экономические отношения, которые углубляются ежегодно между Азией и Европой, проходят посредством этого коридора, и мы сотрудничаем, чтобы эффективно осуществить как инфраструктурные инвестиции, так и делаем соответствующие политические шаги для реализации этих возможностей», — цитирует Джанелидзе пресс-служба МИДа.

Джанелидзе, Эльмар Мамедъяров и Мевлют Чавушоглу подписали «Бакинское заявление», согласно которому, стороны приветствуют переход формата трехсторонних встреч между странами в новое измерение. В заявлении отмечена важность последующего углубления динамики визитов на высшем уровне и необходимость защиты принципа территориальной целостности и суверенитета трех стран.