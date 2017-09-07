Мамедъяров: «всем известно», какие вопросы будут обсуждаться с Эдвардом Налбандяном

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана согласована, однако день встречи не уточнен. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров после встречи с главами внешнеполитических ведомств Турции и Грузии в Баку.

По словам Мамедъярова, все известно, какие вопросы будут обсуждаться с Эдвардом Налбандяном.

Отметим, что вчера состоялась встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии, по итогам которой было принято совместное заявление.

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана предполагается в сентябре в Нью-Йорке, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.