Самыми сомнительными являются жены сезонных мигрантов?

То, что систему социальных пособий следует улучшить, это очевидно. Есть люди, семьи, которые живут по средним или даже выше среднего стандартам, но не брезгуют использовать коррупционные схемы, чтобы получать суммы этих пособий, отрывая их у действительно нуждающихся. Но то, что сейчас делается под названием «ужесточение критериев», во-первых, не мешает вышеупомянутым коррупционным схемам, а во-вторых, несправедливо по отношению к тем же нуждающимся.

Речь, в частности, идет о следующем: мужчина семьи, исходя из крайних семейных нужд, отправляется на заработки, жена здесь безработная и смотрит за детьми на посылаемые с «сезонного выезда» деньги. В каком случае оставшаяся в Армении семья считается нуждающейся и, следовательно, бенефициаром пособия, а в каком случае – нет? Ответить на этот вопрос очень сложно. В один месяц супруг отправляет 100 долларов, в другой – 500, а бывает, что вообще не отправляет. Причем, один раз он может перевести деньги через банковскую систему, в другой раз привезти лично или послать наличными через знакомого, а порой просто просит друга купить необходимые продукты для своей семьи, с условием рассчитаться в будущем. Должна ли эта женщина каждый месяц бегать по соответствующим инстанциям, чтобы доказать, что она нуждающаяся? Можно ли на самом деле проконтролировать и получить объективное представление о деньгах, отправленных из «хопана»? Мне кажется, что нет. Узнать, в каком случае эти люди обманывают государство, а когда – нет, мне кажется, невозможно.

В Армении (может, и в других странах) бенефициарии заинтересованы представлять свое материальное положение в более худшем состоянии, нежели это на самом деле. Но на основании таких подозрений преследовать фактически оставшихся без мужей женщин… не думаю, что это правильно и в моральном, и в правовом плане, да и технически трудно осуществимо.

Знаю, что предложу очень неприятную вещь, но, может, стоило бы подумать, чтобы люди в плане пособий по необеспеченности не связывали с государством никаких надежд. Как ни странно, однако иногда жить на пособие порой удерживает человека от желания работать. Известны случаи, когда люди отказываются от 150-тысячной работы ради 60-тысячного пособия. Логика ясна – 150-тысячная работа сегодня есть, завтра ее может не быть, а 60 тысяч гарантированы на государственном уровне.

Может мое предложение прозвучит жестоко. Но выборочно проверять порядочность людей еще более жестоко.