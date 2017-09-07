Реализации армяно-турецких протоколов помешала Россия?

Многие турецкие эксперты считают, что релизации армяно-турецких протоколов помешало участие в этом процессе России. Более того, прозвучали мнения, что участие РФ в процессе примирения, изначально было направлено на препятствование примирению. Такую точку зрения высказал политолог Геворг Меликян во время обсуждений, организованных вчера Армянским Институтом международных отношений и безопасности.

Он представил результаты проведенного в Турции исследования. Тема исследования – какой стала нынешняя Турция, после 2015 года – 100-летия Геноцида армян, и по сегодняшний день.

Примечательно, что большинство турецких экспертов тоже считают роль России в Минской группе ОБСЕ в урегулировании конфликта мешающей урегулированию конфликта. «Для этого турки предлагают приумножить прямые турецко-армянские связи, учитывая сложные и спорные стороны отношений, попытаться работать прямо и открыто», – сказал эксперт.

По словам докладчика, в Турции существует небольшая группа аналитиков, которые считают, что провал процесса армяно-турецкого примирения и подписанных протоколов был связан с армянской стороной. В целом, в этом отношении турецкая сторона отмечает две причины: связь между Турцией и Азербайджаном и закрытие армяно-турецкой границы в 1993 году, что было обусловлено Арцахским вопросом. И пока причина не устранена, не могут быть устранены и последствия. «Но проблема здесь немного глубже, и, насколько я понимаю, увязка карабахской темы и армяно-турецких протоколов является скорее предлогом, а не реальной причиной. Одной из основных причин, по мнению многих турецких аналитиков, были противоречия между Эрдоганом и Гюлем, о которых мы почти никогда не слышали. По мнению некоторых экспертов, Эрдоган поставил серьезнейшую задачу провалить этот процесс, потому что его имя звучало там совсем мало», – отметил докладчик.