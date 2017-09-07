Турция после 100-летия Геноцида армян: обсуждение в Ереване – видео

Какой стала сегодняшняя Турция, после 2015 года – 100-летия Геноцида армян? Такое исследование провел политолог, ассоциированный эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Геворг Меликян. Исследование проводилось при поддержке фонда «Грант Динк» и ЕС.

После состоявшихся в Анкаре в течение трех недель 30 встреч, разных интервью, обсуждений и дискуссий Геворг Меликян пришел к выводу, что объявленное в Турции чрезвычайное положение после попытки переворота в Анкаре и Стамбуле в 2016 году, действует повсюду, оно даже в мышлении людей.

Во время обсуждений, организованных Армянским институтом международных отношений и безопасности, политолог подчеркнул, что все без исключения, с кем он беседовал тет-а-тет, просили не указывать их имена. «Такие реалии привели к тому, что паранойя против «гюленизма» стала частью политики Эрдогана», – отметил политолог, добавив, что циркулируют даже такие разговоры, что Эрдоган каждый раз меняет свою спальню, чтобы даже его прислуга и близкие не знали, где он спит.

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По наблюдениям политолога, сегодня для президента Турции Реджепа Эрдогана очень важен тотальный контроль по всей стране, нейтрализация реальных и мнимых угроз, и сохранение собственных позиций до 2019 года, времени новых выборов. В этом контексте он считает, что сегодня в Турции приоритетами не являются даже турецко-грузинские и турецко-азербайджанские отношения. А армяно-турецкие отношения и вовсе не являются актуальными, в пику тем, кто сжигает и охаивает турецкий флаг. А что касается переизбрания Эрдогана, то, согласно докладчику, мнения в Турции разделяются.

Геворг Меликян изучил также роль НАТО в армяно-турецких отношениях. Примечательно, что в ходе исследований в основном звучала такая мысль: российская военная база в Армении на самом деле направлена против Армении и армян, а не Турции.

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Согласно Геворгу Меликяну, многие Эрдогана считают холодным и хитроумным деятелем, сравнивают его с Макиавелли. Политолог считает, что Эрдоган использует религию для подготовки людей к выборам 2019 года. Он считает, что это беспокоит турецкое общество, и начавшаяся с 2016 года паранойя Эрдогана многим не нравится. В качестве примера паранойи Эрдогана докладчик отмечает то, что турецкие монеты, на которых был отчеканен портрет Ататюрка, сейчас заменяются портретами бойцов революции 2016 года.

«Внутри Турции есть столько проблем, которые армяно-турецкие отношения и протоколы превращают в десятиочередную тему», – считает политолог.

Говоря об отношениях Турции и Азербайджана, докладчик констатировал, что Азербайджан считается в Турции пророссийской страной. В этом контексте он считает пустой проводимую в Армении пропаганду – говорим Турция, подразумеваем Азербайджан, или наоборот: «Это похоже на инфантилизм уровня детсада».