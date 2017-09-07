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13:27 | Сентябрь 7 2017

Всем известно то, что не известно министру иностранных дел Азербайджана: Шаварш Кочарян

Всем известно то, что не известно министру иностранных дел Азербайджана: Шаварш Кочарян

Ответ заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна на вопрос информационного агентства “Aysor.am”

06.09.2017

Вопрос: Г-н Кочарян, как Вы прокомментируете заявление министра иностранных дел Азербайджана относительно того, будто всем известно, что будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана?

Ответ: Всем известно то, что не известно министру иностранных дел Азербайджана: прежде всего, должны быть преодолены препятствия, созданные в результате агрессивных и провокационных действий Азербайджана, и созданы благоприятные условия для продвижения вперед переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахской проблемы.

А урегулирование будет основано на трех принципах и элементах, представленных в пяти заявлениях глав стран-сопредседателей, включающее в качестве основного элемента признание реализации народом Нагорного Карабаха права на самоопределение.

Пресс-служба МИД Армении

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Рубрики: Международные, Официальные

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