Как Азербайджан дал согласие в Вене и Санкт-Петербурге на размещение на границе средств слежения

Выступая сегодня перед журналистами, заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян, комментируя безадресное заявление Каспршика после инцидента с обстрелом со стороны азербайджанских подразделений наблюдательской миссии Минской группой ОБСЕ во время мониторинга, проводимого в Тавушском марзе Армении, сказал: «Посредники всегда стараются делать это безадресно, хотя и бывают исключения. Тот механизм слежения, который был предложен, предназначался именно для того, чтобы [заявления] были адресными, чтобы говорил не посредник, а соответствующая расследующая комиссия. С этой точки зрения не случайно, что именно Азербайджан препятствует формированию этого механизма, хотя он взял на себя это обязательство в Вене и Санкт-Петербурге. Таким образом, в целом, Азербайджан злоупотребляет сбалансированным подходом посредников, более того, возмущается, что те нарушают этот паритет».

По словам Шаварша Кочаряна, безадресные заявления поощряют Азербайджан снова совершать подобные шаги, и Азербайджан так и поступает. Заместитель министра иностранных дел отметил, что таким образом Азербайджан изолирует себя от международного сообщества, но это не значит, что из-за этого мы должны чувствовать себя в безопасности, мы должны полагаться на свои силы.

На вопрос, не можем ли мы принудить Азербайджан к дипломатическим каналам, Шаварш Кочарян указал, что посредники не всегда выступают с такими сбалансированными заявлениями, бывали случаи, когда следовала именная критика: «Это говорит о том, что Азербайджан уже на самом деле не придерживается правил игры, и чаша весов склоняется в сторону критики Азербайджана. Что касается принуждения, следует быть чуточку более осторожным в наших подходах, потому что мы должны работать с ними, и мы работаем».

На вопрос, не можем ли мы в одностороннем порядке разместить со своей стороны на границе это устройства слежения, Шаварш Кочарян ответил, что мы делаем все, у нас на границе установлена регистрирующая видеоаппаратура, и, в конце концов, у посредников есть возможность наблюдать за всем происходящим из космоса, но очень важно, чтобы этим занималась расследующая группа, обладающая международным мандатом.

Журналисты поинтересовались, поставила ли Азербайджан свою подпись под Венским и Санкт-Петербургским соглашениями, на что Шаварш Кочарян сказал: «Там не было письменных документов, это было сделано не в письменной форме, а [устно] на месте, во всяком случае, эти переговоры вел госсекретарь США Керри, и Азербайджан согласился».