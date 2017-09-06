«Мы отдаем преимущество России»: впредь при ввозе из России оружия для армии НДС взиматься не будет

Сегодня в постоянной комиссии Национального Собрания Армении по обороне и безопасности рассматривался представленный правительством проект закона, согласно которому ввозимая для Вооруженных сил Армении в рамках межправительственных соглашений между РА и РФ продукция исключительно военного назначения должна быть освобождена от НДС. Заместитель министра финансов Давид Ананян подчеркнул, что при импорте невоенных товаров для Минобороны НДС будет взиматься, есть четкий список того, что считается продукцией военного назначения.

Депутат от АРФД Ромик Манукян предложил: «Мы искусственно отдаем преимущество России, а преимущество в отношении других государств находится под вопросом. Я предлагаю отправить проект обратно и включить освобождение от налогов при закупке военной техники из всех государств. Не делать разделения, чтобы завтра, когда будет ввозиться военная техник из Китая и Ирана, нам снова приносили отдельно новый законопроект».

Депутат блока «Царукян», заместитель председателя комиссии Давид Манукян, который был содокладчиком, ответил: «Большинство вооружений импортируется из России, поэтому законопроект и относится именно к России. Во время апрельской войны было сделано много пожертвований, и благотворители были вынуждены платить НДС. Проблема в этом».