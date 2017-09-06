Путин: «Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол»

Президент России Владимир Путин призвал урегулировать ситуацию вокруг Северной Кореи путем дипломатии и мирных переговоров, подчеркнув, что не видит возможности решения проблемы Корейского полуострова путем экономических санкций, на которых настаивают США. Об этом передает Голос Америки.

«Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно, – заявил Путин по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во Владивостоке. – Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол».

«Сейчас как никогда всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности, – подчеркнул президент РФ. – Без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места крайне сложно, а если быть более точным, я считаю, невозможно вообще».

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил со своей стороны, что ситуация на Корейском полуострове осложнилась из-за провокаций Северной Кореи.

Лидеры двух стран встретились на полях экономического саммита во Владивостоке на фоне усиления тревог международного сообщества в связи с мощным ядерным испытанием, проведенным Пхеньяном на минувших выходных.

Согласно русскому переводу его выступления, Мун Чжэ Ин добавил, что ситуация может стать непредсказуемой, если Северная Корея не прекратит провокации.

Путин назвал переговоры их открытыми и результативными. По его словам, лидеры условились поддерживать контакты на регулярной основе.

Фото — Голос Америки