Во время войны отравляющие газы против Армении применить не смогут: новое соглашение

Сегодня в Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по обороне и безопасности правительство представило вопрос о ратификации Протокола о «О запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и средств биологической войны».

Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян сообщил, что присоединиться к этому Протоколу нас попросила Франция, на момент подписания которого к нему присоединились 36 государств, а сейчас уже более 140. К Протоколу присоединились Турция и Иран. Азербайджан не присоединился.

Депутат фракции блока «Елк» Геворг Горгисян поинтересовался, что если мы не присоединимся, выходит, что против нас могут применить отравляющие газы? Шаварш Кочарян ответил: «Формально – да, но мы очень хорошо понимаем, что даже действия со стороны неприсоединившихся государств не могут остаться без ответа».

Комиссия дала по проекту положительное заключение.

Заместитель министра обороны РА Артак Закарян на обсуждение комиссии представил вопрос о присоединении Армении к заключенному между Россией и Беларусью соглашению «О создании межгосударственной финансово-промышленной группы «Оборонительные системы».

Другое соглашение между Республикой Армения и Российской Федерацией – о «Правилах осуществления надзора над наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемом в рамках Договора о «Развитии военно-технического сотрудничества». Феликс Цолакян, как содокладчик, указал, что этот договор, заключенный между РФ и Беларусью существует уже 16 лет, и мы не знаем, чего они достигли и что было сделано по данному договору.

Председатель Комиссии Корюн Наапетян заверил, что это соглашение создаст новые возможности для развития нашего военно-промышленного комплекса. Феликс Цолакян подчеркнул, что в Армении есть российская военная база, но ее военная техника ремонтируется не на армянских предприятиях: «Если завтра, послезавтра возникнет необходимость в ремонте техники, то мы хотя бы в этом извлекли выгоду. Когда в Армении начала действовать российская железная дорога, начало действовать депо, в Гюмри начали ремонтировать маневровые тягачи, это очень важно. Если они согласятся, то я за соглашение.

Комиссия и по этому соглашению вынесла положительное решение 6 голосами «за», 1 – против. Против соглашения проголосовал Сасун Микаелян.