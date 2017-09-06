«Не удивлюсь, если Турция вновь выступит с оружием против Ирака»: Теван Погосян – видео

«Если взглянуть на территории, где живут курды – Турцию, Сирию, Ирак, Иран, то трудно сказать, интересы скольких государств столкнутся в этом процессе», – отметил в беседе с Aravot.am политолог, бывший депутат НС РА Теван Погосян, коснувшись референдума о независимости, который состоится 25 сентября в Иракском Курдистане.

Он считает, что Турция приложит все усилия в борьбе против курдов: «Не удивлюсь, если в ближайшее время, когда Турция поймет, что вызов добрался и до нее (имеет в виду курдов Турции, которые также потребуют автономию – ред.), выступит с оружием против Ирака».

По словам Тевана Погосяна, Армения должна внимательно следить, за процессом: «В свое время мы не поняли, что происходит в 300-400 километрах отсюда – на Ближнем Востоке, и потеряли колоссальную ближневосточную диаспору. Сейчас мы не можем позволить себе не быть готовыми».