В Турции снимается фильм на армянскую тематику: видео

С 8-го сентября в Турции на большие экраны выйдет фильм «Незавершенный», который рассказывает об истории любви турка и армянки. Турецкий информационный сайт «Yenisafak» сообщает, что фильм затрагивает также «армянские события 1915 года» (Геноцид армян, – ред.).

В главных ролях снялась актриса Искуи Балджян, Аныл Алтан и Али Бухара Метин. В фильме также снялсь Нихан тархан, Мине Тюфекчиоглу, Мелда Арат, Аднан Эрдоган и Ибрагим Гюндоган. Режиссер фильма Эмре Йылмаз.

По сюжету фильма, армянка Искуи отправляется из Армении в Стамбул для обучения в университете, где встречается с Мертом. Молодые люди влюбляются друг в друга, однако брат девушки Арам и родителя парня против их отношений и влюбленные вынуждены бороться, чтобы преодолеть все трудности.

Источник – Ermenihaber.am