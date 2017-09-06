«Для тех, кто не может приехать в Ереван, опера сама отправится к ним»: Константин Орбелян — видео «А1+»

Перед началом спектакля, приуроченного к открытию 85-го юбилейного театрального сезона Национального академического театра оперы и балета им. Александра Спендиаряна, артисты встретили своих зрителей в фойе с цветами.

По традиции, театральный сезон открывается оперой «Ануш» Армена Тиграняна. По словам художественного руководителя Константина Орбеляна, программа обширная. Первое поздравление в связи с 85-летием оперы состоится 7 октября выступлением всемирно известной певицы-сопрано Рене Флеминг.

Ожидаются премьеры по произведениям Верди, Доницетти, Массне. Кстати, сценические костюмы для оперы «Манон» Массне предоставит Московский театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. В этом году будет показано детский спектакль «Чиполлино» Карена Хачатряна. Будет восстановлен балетный спектакль «Мечта» Жаклин Сархосшян.

В мае ждут с гастролями артистов Большого театра. Будет поставлен балет Алексея Шора «Хрустальный дворец».

Есть программы, связанные с регионами. «Для тех, кто не может приехать в Ереван, опера сама отправится к ним с нашими отечественными представлениями», – говорит господин Орбелян.

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