Обувь армянского производства укрепились на российском рынке: заказ на экспорт на 300 млн драмов – с одной выставки

На международной выставке «MosShoes-2017», которая проходит с 5 по 8 сентября, Армению, при поддержке Фонда развитии Армении, в общем павильоне представляют (ФРА) восемь компаний по производству обуви. В результате состоявшейся в марте выставки армянские компании получили заказ на экспорт на сумму более 300 миллионов драмов.

«MosShoes-2017» является крупнейшей выставкой обуви и кожаных изделий, проводится четыре раза в год, насчитывает примерно 10-12 тысяч посетителей, в основном покупателей-оптовиков, специалистов, дистрибьюторов. Во время выставки специалисты фонда помогают производителям найти партнеров, встречаться с потенциальными покупателями и заказчиками.

«Фонд наилучшим образом представляет Армению и конкурентоспособную продукцию страны на разных международных площадках. А также создает условия, чтобы все компании – участницы экспо, встретились с международными покупателями и поставщиками. Надеюсь, что армянские производители используют все возможности и заключат новые договоры на экспорт», – отметила организатор мероприятий группы маркетинга ФРА Лусине Ованнисян.

Армянским компаниям «Зенни», «Бабинни», «Кей энд Кей Шуз», «Симар», «Арма Ледер» и индивидуальным предпринимателям Арсену Бадикяну, Карену Тарвердяну, Тиграну Симоняну поддержка была оказана правительством Армении в рамках политики стимулирования экспорта, для участия в 73-й выставке «MosShoes», с целью стимулирования узнаваемости армянской продукции.

В «MosShoes» участвуют более 500 ведущих компаний по производству обуви и кожаных изделий примерно из 30 стран, в том числе и компании с мировым именем.

Пресс-служба Фонда развития Армении