Банк ВТБ (Армения) выдает студенческие кредиты на выгодных условиях

Банк ВТБ (Армения) предлагает студентам, обучающимся на платной основе, облегчить финансовую нагрузку и получить студенческий кредит с низкой процентной ставкой. Студентам предоставляется исключительная возможность в течение учебы выплачивать только проценты за кредит, а о погашении основного долга кредита позаботиться уже после получения дипломов о высшем образовании. Кроме того, для студентов-отличников действует более низкая процентная ставка.

Студенческие кредиты предоставляются для оплаты обучения в бакалавриате и магистратуре около 60-ти государственных и имеющих государственную аккредитацию учебных заведений РА.

Студенческий кредит могут получить лица от 16-ти лет, являющиеся гражданами и резидентами РА. Кредит выдаётся только при наличии поручительства от родителя или опекуна/попечителя студента. Для получения кредита не требуется наличие дохода у заёмщика (студента), достаточно лишь наличие доходов у родителя или опекуна/попечителя студента. А в случае недостаточности доходов родителя или опекуна/попечителя студента или вовсе их отсутствия, возможно привлечение созаемщика.

Решение о предоставлении кредита Банк принимает максимум за 2 рабочих дня.

Основные условия кредита:

Валюта – драмы РА

Годовая процентная ставка – 10%, для отличников – 9%

Максимальный срок кредита – срок обучения+6 лет (не более 10-ти)

Максимальная сумма на один учебный год – 450 000 драмов РА

Максимальная сумма на весь срок обучения – 1 800 000 драмов РА

Комиссии не взимаются

Для ознакомления со списком учебных заведений, оплату которых можно осуществить посредством студенческого кредита Банка ВТБ (Армения), и получения более подробной информации можно посетить официальный сайт Банка www.vtb.am или позвонить в Информационную службу Банка по номеру 87-87.

Банк ВТБ (Армения) Пресс-служба