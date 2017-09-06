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16:14 | Сентябрь 6 2017

Банк ВТБ (Армения) выдает студенческие кредиты на выгодных условиях

Банк ВТБ (Армения) выдает студенческие кредиты на выгодных условиях

Банк ВТБ (Армения) предлагает студентам, обучающимся на платной основе, облегчить финансовую нагрузку и получить студенческий кредит с низкой процентной ставкой. Студентам предоставляется исключительная возможность в течение учебы выплачивать только проценты за кредит, а о погашении основного долга кредита позаботиться уже после получения дипломов о высшем образовании. Кроме того, для студентов-отличников действует более низкая процентная ставка.

Студенческие кредиты предоставляются для оплаты обучения в бакалавриате и магистратуре около 60-ти государственных и имеющих государственную аккредитацию учебных заведений РА.

Студенческий кредит могут получить лица от 16-ти лет, являющиеся гражданами и резидентами РА. Кредит выдаётся только при наличии поручительства от родителя или опекуна/попечителя студента. Для получения кредита не требуется наличие дохода у заёмщика (студента), достаточно лишь наличие доходов у родителя или опекуна/попечителя студента. А в случае недостаточности доходов родителя или опекуна/попечителя студента или вовсе их отсутствия, возможно привлечение созаемщика.

Решение о предоставлении кредита Банк принимает максимум за 2 рабочих дня.

Основные условия кредита:

  • Валюта – драмы РА
  • Годовая процентная ставка – 10%, для отличников – 9%
  • Максимальный срок кредита – срок обучения+6 лет (не более 10-ти)
  • Максимальная сумма на один учебный год – 450 000 драмов РА
  • Максимальная сумма на весь срок обучения – 1 800 000 драмов РА
  • Комиссии не взимаются

Для ознакомления со списком учебных заведений, оплату которых можно осуществить посредством студенческого кредита Банка ВТБ (Армения), и получения более подробной информации можно посетить официальный сайт Банка www.vtb.am или позвонить в Информационную службу Банка по номеру 87-87.

Банк ВТБ (Армения)

Пресс-служба
Тел.: (374) 10 51-37-49 вн. 34 12
E-mail: [email protected]

www.vtb.am
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Рубрики: Бизнес

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