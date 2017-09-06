После визита Карена Карапетяна пресса, да и вообще многие, забыли фамилии министров: депутат бока «Царукян» – «Грапарак»

Интервью с депутатом парламентской фракции блока «Царукян», членом ППА Наполеоном Азизяном

– 13 сентября истекает первый год работы Карена Карапетяна. Какова Ваша оценка его деятельности?

– Я оцениваю ее как нормальную, ни хорошую, ни плохую. Во всяком случае, после прихода Карена Карапетяна пресса, да и вообще многие, забыли фамилии министров, а в прошлом в адрес министров звучало много критики, а сейчас даже не знают их фамилий.

– То есть, Вы имеете в виду, что люди с кличками уступили место неизвестным? Это хорошо?

– Нет, я имею в виду, что он создал систему, чтобы все не зависело от министров, князьков, все работают, и министры поняли, что они обязаны служить людям, и служат, не возвеличивая себя, без всяких, не знаю чего, но вся эта система полностью изменилась. Кроме того, он хочет внести позитивные изменения в сельское хозяйство. Могу сказать, что этот год был словно годом инвентаризации.

– Одним из ключевых вопросов политической повестки является вопрос о завершении президентства Сержа Саргсяна и его новой должности. Если лидер РПА решит продолжить свою деятельность в 2018 году на руководящей должности, какова будет позиция вашего блока?

– Единственное, что я знаю, это то, что в этой стране никто, кроме Сержа Саргсяна, не представляет себе настолько хорошо, что происходит в нашей стране: и в военной промышленности, и в экономике. Нет никого, кто знал бы все это лучше него. Во-вторых, никто не может хотеть так, как он, блага для этой страны, есть вещи, о которых мы не в курсе, а знает он и узкий круг. Естественно, он больше всех хочет улучшения экономической и политической ситуации. Страна с таким географическим положением, которая является членом ЕАЭС, но может сохранять настолько отношения с Западом, что вскоре мы подпишем Соглашение об ассоциации, это означает, что проводится весьма комплементарная политика, что мне очень нравится.

Лусине ШАХВЕРДЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»