Гагик Меликян о членстве в ЕАЭС: «В дальнейшем мы почувствуем этот прогресс еще больше» – «Жоховурд»

Третьего сентября исполнилось четыре года со дня принятия решения о вступлении Армении в Таможенный союз (впоследствии Евразийский экономический союз – ЕАЭС). Армения стала полноправным членом ЕАЭС со второго января 2015 года. Все мы помним, что решение о вступлении в Таможенный союз обуславливалось фактором безопасности и экономики. Что мы, однако, имеем спустя четыре года. Секретарь парламентской фракции РПА Гагик Меликян в интервью газете «Жоховурд» назвал это решение все равно положительным.

– Какой прогресс отмечен в плане стратегической безопасности? Мы видим, что являясь также членом ОДКБ, мы не столь уж защищены Российской Федерацией.

– В этом плане мы имеем серьезный прогресс. Не важно, заметен ли он нашему населению, во всяком случае, этот прогресс есть и в военной технике, и в росте сферы военной промышленности, и в сфере взаимного сотрудничества. В дальнейшем мы почувствуем этот прогресс еще больше. Это та сфера, где сделанное и то, что предстоит сделать, не должны комментироваться очень серьезно.

Наира ОВАННИСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»