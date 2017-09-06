Путин заявил о «необходимости разместить в Донбассе миротворцев»: РФ намерена обратиться в СБ ООН

Голос Америки. Россия намерена обратиться в Совет Безопасности ООН с проектом резолюции, касающейся обеспечения безопасности миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции 5 сентября по итогам саммита БРИКС в Китае.

«Я ведь уже многократно говорил о том, что поддерживаю идею вооружения миссии ОБСЕ, но сама организация ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет ни соответствующего персонала, ни опыта подобной работы. В этом контексте наличие миротворцев ООН, даже, можно сказать, не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого, наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ», – приводит пресс-служба Кремля слова российского президента.

Путин подчеркнул, что «эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях».

«Решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники», – сказал Владимир Путин, отметив, что его заявление можно считать поручением МИДу РФ внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН.

В министерстве иностранных дел Украины отмечают, что слова Владимира Путина, обнародованные в прессе, свидетельствуют об «очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели введения миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели – установлению устойчивого мира в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины».

«В то же время, Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. В этой связи постпредства Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в Совета Безопасности ООН», – говорится в комментарии МИДа Украины.

В комментарии внешнеполитического ведомства Украины отмечается, что страна «всегда отстаивала четкую позицию, что любое международное миротворческое присутствие должно вводиться с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надежный контроль российско-украинской границы для предотвращения попадание российских военных, оружия, техники и наемников на территорию Украины».

На своей странице в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркивает, что «кремлевские сценарии и попытка подмены понятий, искажение самой идеи миротворцев не пройдут», комментируя инициативу российского президента.

«Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии», – пишет Ирина Геращенко. Она отмечает, что линия разграничения на востоке Украины, «должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей».

«Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения», – утверждает Ирина Геращенко.

Попытка заморозить конфликт

Политолог Ярослав Макитра считает, что реализация подобного сценария, о котором говорил президент России, фактически привело бы к замораживанию конфликта и другим негативным последствиям для Украины.

«Украина может рассматривать только такой вариант, когда миротворцы будут по всей оккупированной территории и смогут контролировать границу с Россией. А в такой форме, как предлагает Россия – это, фактически, потеря и части украинской территории, и обозначение этого конфликта, как внутреннего гражданского конфликта», – сказал Макитра корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Дискуссии о возможности введения миротворческих миссий на оккупированную территорию, по словам эксперта, продолжаются почти два года.

«Мы слышали о различных формах применения – полицейской миссии ОБСЕ или ООН, но то, что сегодня говорит президент России – с одной стороны, это продолжение дискуссии, а с другой – понимание, что без голоса России эти разработки применять будет невозможно», – подчеркивает Макитра.

Не только расположение миротворческих миссий для работы на востоке Украины, но и их комплектация сотрудниками, должна находится под жестким контролем и согласована с позицией официального Киева, отмечает политолог.

«Конечно, Россия никогда не откажется от того, чтобы в этих миссиях не было ее военных, мы сейчас видим, что в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня работает много россиян. Точно так же, как и в миссии ОБСЕ.

Можно предположить, что, если в предполагаемой военной миссии ООН будет значительная часть российских военных, которые официально будут находиться в качестве миротворцев и с оружием на территории Украины – в таком случае сложно говорить о начале возобновления Украиной процесса контроля над своими оккупированными территориями», – отмечает Ярослав Макитра.

Вместе с тем он считает, что сегодня трудно представить себе механизмы, которые позволятввести миротворческую миссию в Донбасс без российских специалистов.

Желания выполнять Минск-2 нет

Директор «Украинской Политконсалтинговой Группы» Дмитрий Разумковсчитает, что, несмотря на резонансные заявления по теме урегулирования конфликта в Донбассе, Россия не демонстрирует большое желание заканчивать эту войну.

«Слова президента России – это попытка показать, что Москва больше занята декларациями и пытается вести себя как парламентер, чем та страна, которая хотела бы закончить войну в Донбассе. Основную роль в процессе урегулирования Владимир Путин приписывает войскам ООН для обеспечения безопасности работников ОБСЕ, которые сегодня являются наблюдателями на линии разграничения. Но на самом деле войска ООН – голубые каски – это именно миротворческие войска, которые в различных локальных конфликтах в мире стоят на линии разграничения между враждующими сторонами. У них в обеспечении есть в том числе и серьезное вооружение, которое может повлиять на ход боевых действий», – пояснил Разумков в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

По мнению аналитика, Россия не готова к украинскому сценарию, который предусматривает размещение полицейской миссии ООН или ОБСЕ не только на территориях так называемых ДНР-ЛНР, но и на государственной границе Украины.

«С другой стороны, для того, чтобы войска ООН были введены, должно быть разведено тяжелое вооружение двух противоборствующих сторон, должна наступить тишина на линии соприкосновения. Однако если это произойдет, то и войска ООН не нужны будут. Если начнет выполняться Минск-2 и пункты в очередности, в которой они прописаны, начиная с прекращения огня и отведения тяжелого вооружения с линии соприкосновения, то при фактической «дорожной карте» выполнения Соглашений, ситуация выйдет из глухого тупика и мы сможем закончить войну» – утверждает Дмитрий Разумков.

Вместе с тем он подчеркивает: сегодня нет реального желания со стороны России, чтобы был выполнен хотя бы первый пункт Комплекса мер Минских соглашений.