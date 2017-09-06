«Продажа «Искандера» содержит в том числе и политическую составляющую»

Почему Россия держит в секрете информацию о том, от какой страны она получила заявку на поставку «Искандера»?

На днях директор Федеральной служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал, что ведомство рассматривает несколько заявок от зарубежных партнеров на поставки оперативно-тактического комплекса «Искандер». «Подтверждаю, что заявки существуют, но говорить о них пока рано», — сказал он, не раскрыв, о какой именно стране идет речь.

Именно эта неопределенность является причиной предположений, что, возможно, среди стран, представивших заявку может быть в том числе и Азербайджан.

На вопрос «Аравот», почему Россия держит в секрете информацию о том, из каких стран имеются заявки на поставки «Искандера», эксперт Армянского института по международным вопросам и вопросам безопасности, политолог Армен Варданян ответил: «Это может иметь разные причины, например, чтобы шума не было, чтобы не навредить сделке. Это может быть и информационная утка, с целью оказания давления на Армению. Азербайджан, на мой взгляд, ранее пытался купить «Искандер», но ему отказались продавать».

Армен Варданян по этому поводу напомнил, что за день до этого российский военный эксперт, заместитель директора Московского центра политических и военных исследований Александр Храмчихин призвал Армению приобрести российские системы противовоздушной обороны S-350. Армен Варданян еще раз предупредил: «Россия еще раз предупредила: Россия возможно, например, политикой запугивания заставит Армению покупать у нее оружие, могут также заставить отказаться от подписания рамочного соглашения с ЕС».

На наше напоминание о том, что армянская сторона на уровне премьер-министра заявила, что в ноябре мы собираемся подписать соглашение с ЕС, эксперт ответил: «Соглашение об ассоциации они тоже собирались подписать, но не подписали. Вопрос в том, что Россия всячески пытается унизить Армению и сделать так, чтобы она вообще забыла о ЕС».

По этому поводу мы напомнили господину Варданяну о том, что на днях президент РА Серж Саргсян заявил, что не Армения заявила, что не подписывает Соглашение об ассоциации, а в свое время европейская сторона заявила, что Соглашение об ассоциации несовместимо с ЕАЭС, Армен Варданян отметил: «Возможно, у европейской стороны тоже есть во всем этом маленькая доля вины, поскольку она четко не сказала о несовместимости Соглашения об ассоциации с ЕАЭС. Однако наши власти никогда до этого не заявляли, что ведутся переговоры с ЕАЭС. Владимир Путин изначально мог запретить Сержу Саргсяну 3.5 года вести переговоры с ЕС, но разрешил, чтобы процесс развивался, и потом сразу провалил подписание соглашения, чтобы это стало уроком для других стран Восточного партнерства, например, для Украины».

Армен Варданян напомнил, что 18 марта 2013 года Серж Саргян на встрече с журналистами, говоря о озабоченности касательно того, что Россия может принудить Армению присоединиться к Таможенному союзу, а в дальнейшем к ЕАЭС, заявил: «Не верьте тем, кто говорит, что русские принуждают нас к членству в Таможенном союзе. Нет ничего подобного. Нет! Сколько раз повторять, чтобы всем было понятно».

На наш вопрос, возможно ли, что ставится под сомнение подписание нового рамочного соглашения с ЕС, господин Варданян ответил: «Такая опасность есть до тех пор, пока документ не подписан. Но еще не ясно, получила ли Россия заявку на «Искандеры» от Азербайджана. Вообще, если не ошибаюсь, Армения – вторая страна, получившая «Искандер», поскольку продажа «Искандера» содержит в том числе и политическую составляющую: каждой стране его не продают, только тем странам, у которых хорошие отношения с Россией. На мой взгляд, Азербайджану «Искандер» не будут продавать. Однако могут этим просто устрашать Армению».

Мы поинтересовались, как наш собеседник оценит тот факт, что минобороны Израиля заморозило некоторые лицензии компании Aeronautics, не позволив поставлять беспилотные летательные аппараты Азербайджану, станет ли это уроком для азербайджанской стороны, чтобы снизить активность на границе, господин Варданян отметил: «Нет, это не нужно Израилю. Им нужно, чтобы их оружие продавалось. По всей вероятности, какие-то организации в Израиле или люди преследуют цель нанести вред продающей беспилотные аппараты компании и опубликовали эту информацию: минобороны, чтобы как-то замять скандал, заморозило контракты с Азербайджаном».

Мы уточнили: значит ли это, что сотрудничество продолжится, Армен Варданян заявил: «На мой взгляд, да, поскольку Израиль продал Азербайджану беспилотные летательные аппараты на сумму в несколько миллионов долларов, и, естественно, не захочет лишиться такого покупателя. Израильское оборонное ведомство заморозило, но окончательно не запретило компании Aeronautics продавать летательные аппараты Азербайджану. Некоторое время спустя, когда об этом скандале забудут, опять начнется продажа беспилотников Азербайджану».

Татев АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»

02.09.2017г