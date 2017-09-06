Арам Саргсян: «Замминистра чувствовал себя неловко от собственных ответов» — видео

«Заместителя министра обороны знаю, и редко случалось, чтобы на вопросы, касающиеся внешней политики, он не давал четких ответов. Вчера я увидел, что человеку нечего ответить, и ему неловко от своих же ответов», – отметил в беседе с Aravot.am и 168.am депутат фракции «Елк», лидер партии «Республика» Арам Саргсян, коснувшись решения Армении не участвовать в проходящих в Грузии 3-11 сентября многонациональных учениях «Agile Spirit 2017», а также комментируя обоснования, представленные заместителем министра обороны Артаком Закаряном, что, мол, Армения не подтвердила своего участия в этих учениях.

«Очевидно, что у Армении больше нет собственной внешней политики. Или, если, скажем так, Армения пытается усидеть на двух стульях, сохраняя середину, что называется комплементарностью, так это не является комплементарностью. Это игра в комплементарность. А находится Армения в одном крыле, в российском крыле. И оттуда ее могут принуждать. Очень печально, что наша страна докатилась до этого. Но если это будет так продолжаться, они могут заставить отказаться от герба и гимна, и эти власти могут также пойти и на это», – сказал Арам Саркисян, добавив, что все это доходит до сарказма и позора.

Арам Саргсян в очередной раз выразил свою тревогу по поводу того, что Армения теряет свое основное достижение – независимость, и это дает повод для серьезных размышлений.

Мы поинтересовались, когда получит окончательное оформление инициатива «Елк» о выходе Армении из ЕАЭС? Напомним, что об этом говорили лидеры блока – Эдмон Марукян и Арам Саргсян. Никол Пашинян своего мнения не высказал. Более того, в парламенте предыдущего созыва он выступил против аналогичной инициативы председателя партии «Свободные демократы» Хачатура Кокобеляна. Арам Саргсян ответил, что обсуждения все еще продолжаются, последний раз уточняются подходы. Результаты станут известны в ближайшие недели.

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