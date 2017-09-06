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12:02 | Сентябрь 6 2017

«Россия не может быть гарантом безопасности Армении»: Борис Навасардян – видео «A1+»

«Россия не может быть гарантом безопасности Армении»: Борис Навасардян – видео «A1+»

«Власти снова играют с авторитетом нашего государства, – заявил председатель Демократической партии Армении Арам Саргсян, подразумевая вопрос участия Армении в многонациональном учении Agile Spirit 2017 в Грузии.

В свою очередь координатор Армянской национальной платформы Форума гражданского общества «Восточного партнерства» Борис Навасардян подчеркнул важность поиска другого гаранта безопасности: «До 12 часов мы являемся членами одной системы безопасности, после 12 часов – другой. Можем ли мы быть уверенными в том, что Россия всегда может быть гарантом безопасности Армении? Нет, такое невозможно, интересы России быстро меняются, и мы можем ожидать, что сотрудничество с Россией в сфере безопасности не содержит для нас перспектив».

Мы должны просчитать наши интересы, мир стал непредсказуемым, и мы должны быть уверенными в своих интересах и с точки зрения выполнения своих обязательств, подчеркивает Борис Навасардян.

Подробности в видеоматериале «A1+»

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Рубрики: Политика

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