Объявления о государственных закупках будут даваться на русском языке

Вчера Постоянная комиссия Национального Собрания по экономическим вопросам дала положительное заключение на ратификацию Протокола о правилах и процедурах государственных закупок между государствами-участниками Соглашения о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Речь идет о публикации объявлений по государственным закупкам на территории ЕАЭС на русском языке.

Председатель комиссии Хосров Арутюнян заметил, что во время государственных закупок в основном руководствуются низкими ценами, что влияет на качество. Представлявший вопрос заместитель министра финансов Карен Тамазян заверил, что будут обращать внимание не только на низкие цены, но и на эффективность закупок.

Оппозиционный член комиссии, депутат фракции «Елк» Арам Саргсян заметил: «Это имеет положительные тенденции». И поинтересовался у докладчика, есть ли расчеты, какой товарооборот ожидается для Армении, и какая от этого может быть выгода? Заместитель министра сказал, что срок был коротким, конкретных расчетов в цифрах пока не сделано, но по данным последних шести месяцев участие в конкурсах увеличилось на 10-15 процентов.

Обсуждения развернулись вокруг государственных закупок в целом. Объемы госзакупок в Армении составляют 87 миллиардов драмов. Вице-спикер парламента, депутат фракции блока «Царукян» Микаел Мелкумян затронул вопрос финансовых средств, предлагаемых для госзакупок: «Они часто бывают нелогичными в сравнении с рыночными ценами. А качество вообще не обеспечивается». Заместитель министра пообещал, что процедура госзакупок скоро станет более прозрачной, и они будут «ходить с высоко поднятой головой».