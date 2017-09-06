Даля Грибаускайте: после первой встречи с Путиным я получила список требований, которые должна выполнить Литва

Новое Время. Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью изданию Delfi.lt заявила, что уже после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным получила список требований, которые по мнению россиян, должна выполнить Литва.

По словам президента Литвы, Вильнюс всегда готов сотрудничать и дружить со всеми соседями, но на равных основаниях, и только в том случае, если это будут взаимно уважительные отношения.

«С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, обязательно сотрудничать с ними и т. д. Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения», — отметила президент.

Грибаускайте также считает, что пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться между ними.

«Пока Россия, и особенно нынешняя Россия, не поймет, что все страны в первую очередь независимы, с их государственностью, какими бы большими или маленькими они ни были, что со всеми странами нужно сотрудничать с уважением, отношения будут сложными. Особенно, если она все еще в состоянии бороться, отторгать территории, действовать агрессивно, вмешиваться в политическую ситуацию или выборы в других странах» ,- заявила Грибаускайте.

Президент Литвы добавила, что если эта страна не изменит свою политику, то она несомненно будет всегда рассматриваться как агрессор.

На уточняющий вопрос журналиста о том, озвучивала ли повторно Россия список своих ультиматумов и пожеланий, Грибаускайте ответила: «Так никто больше особо и не слушает эти ультиматумы».

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