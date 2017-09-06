Это все Сорос, «мировое армянство» и армянка Дина Нагапетян из Guardian: пресс-служба Ильхама Алиева

Как передает агентство АПА, пресс-служба президента Азербайджанской Республики выразила отношение к статье, подготовленной четвертого сентября проектом Отчета по исследованию коррупции и организованной преступности, и распространенной на сайте «BBC News» пятого сентября под названием «Azerbaijan ‘operated secret $3bn secret slush fund» и статьям на ту же тему в газете«Guardian».

Как сообщили АПА в пресс-службе, ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют никакого отношения к обвинениям, выдвинутым в статье, а попытки привязать имена президента и членов его семьи к этому вопросу «абсолютно безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер». Агентство приводит цитату из ответа пресс-службы, которую представляем без сокращений:

«Нам известно, что за этим стоят выступающие против Азербайджана и его руководства Джордж Сорос и его подельники, заслуженно пользующиеся в международном сообществе имиджем мошенников, фальсификаторов, махинаторов и обманщиков. Сегодня грязные деяния Джорджа Сороса должны быть серьезно расследованы. Действующее с ним заодно армянское лобби ведет грязную кампанию против Президента Азербайджана, и членов его семьи. Однако, несмотря на эти попытки, они не дают никакого результата. Сам факт того, что одним из авторов статьи в газете «Guardian» является армянка Дина Нагапетян еще раз доказывает то, что эти подлые обвинения также являются очередными грязными действиями, к которым прибегает мировое армянство», — говорится в заявлении пресс-службы Президента Азербайджана.

При этом стоит отметить, что при всем «всесилии» г-на Джорджа Сороса и «мирового армянства», которым вменяется «вина» за данную публикацию, в докладе организации OCCRP , на который Guardian и другие СМИ лишь ссылаются, отмечается, что он является результатом совместного расследования со стороны множества СМИ, которые далее перечисляются: Berlingske (Дания), OCCRP, The Guardian (Британия), Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (Франция), Tages-Anzeiger и Tribune de Genève (Швейцария), De Tijd (Бельгия), NovayaGazeta (Россия), Dossier (Австрия), Atlatszo.hu(Венгрия), Delo (Словакия), RISE Project (Румыния), Bivol (Болгария), Aripaev (Эстония), Czech Center for Investigative Journalism (Чехия), и Barron’s (США).