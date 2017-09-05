Известна причина пожара на оружейном складе близ Гилази в Азербайджане: соцсети

Заместитель главного редактора азербайджанского информационного агентства Туран Шахин Гаджиев на своей странице в социальной странице Facebook написал о причинах недавнего пожара на оружейном складе в Гилази, передает издание Voskanapat.

По версии азербайджанского журналиста, пожар на оружейном складе Giləzi (Гилази) вспыхнул вследствие конфликта служащих там нахиджеванских офицеров и местных жителей.

«Служащий в Гилази майор Аббас Махмудов, уроженец города Ордубад в Нахиджеване, который и прежде попадал во всеобщее поле зрения из-за своего дикого поведения, вечером в пятницу ждал закрытия сельского продуктового магазина, а затем, обещав взять к себе на работу, на автомобиле привез на территорию оружейного склада продавщицу С.М., чей муж находится на заработках в Турции.

Под фиктивным предлогом устроить на работу он привел женщину в свой кабинет на складе и вместе с другом – еще одним бесстыдником из Нахиджевана – изнасиловал мать троих детей.

Эти не имеющие чести и совести люди затем угрожали молодой женщине и требовали, чтобы она никому не рассказывала о произошедшем. Они пригрозили, что если кто-то узнает о случившемся, то у ее мужа по возвращении в Азербайджан будут серьезные проблемы. Они даже сказали, мол, «мы – нахиджеванцы, а вы – трусливые таты».

Спустя день о произошедшем узнал брат изнасилованной женщины, который позвонил майору из Нахиджевана и попросил о встрече якобы с целью договориться за 100 манатов и уладить проблему.

В тот же день вечером якобы для получения суммы брат С.М. посетил на территории оружейного склада майора и его друга, нанес им удары ножом, облил бензином и поджег. Именно вследствие этого и вспыхнул пожар беспрецедентного масштаба», — написал Шахин Гаджиев.