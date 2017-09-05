Азербайджанские военнослужащие отказываются продлевать служебный контракт: соцсети

Офицеры вооруженных сил Азербайджана отказываются продлевать служебный контракт с вооруженными силами республики. Как стало известно Times.am из записей азербайджанских солдат в социальных сетях, основная причина отказа от службы — внеуставные отношения и эксплуатация военнослужащих со стороны командования.

Так, один из служащих ВС Азербайджана — Мусеиб Мамедов, написал сегодня в сети, что отказался от военной службы и теперь он гражданское лицо. «Хотя я хотел посвятить всю свою жизнь службе родине, тем не менее, я решил не продливать контракт. К сожалению, это было самостоятельное, но вынужденное решение. Моя служба в армии давно уже превратилась в службу не народу и государству, а нескольким персонам и генералам, о которых я еще расскажу. В армии мы уже не были солдатами. Мы были строителями и пастухами… Словом — всем кого угодно, но не солдатами. Это уже было невозможно терпеть. Ни один уважающий свою форму, звание и призвание человек не может это назвать службой. Я — не исключение», — пишет М. Мамедов, обещая отныне сделать все возможное, чтобы в будущем граждане Азербайджана имели возможность вновь стать солдатами.