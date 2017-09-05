Давление со стороны Москвы или просчитанный шаг?

Нельзя исключать, что Москва могла потребовать от армянской стороны не участвовать в учениях Agile Spirit

Еще с конца июля грузинские СМИ писали, что Армения примет участие с уже стартовавших с 3 сентября многонациональные военных учениях «Agile Spirit 2017», организаторами которых являются США и Грузия. 29 августа сайт civil.ge, ссылаясь на минобороны Грузии сообщил, что в учениях примут участие морские пехотинцы США, а также военнослужащие из Грузии, Болгарии, Латвии, Румынии, Армении и Украины.

Целью является улучшение взаимодействия в составе Сил быстрого реагирования НАТО, а также взаимодействия с США и другими партнерскими странами.

Учения «Agile Spirit» проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Первоначально в учениях участвовали только две страны – Грузия и США. С 2015 года к военным учениям присоединились и другие страны.

1 сентября «Голос Америки» сообщил, что в пресc-релизе, распространенном Пентагоном, 500 американских военнослужащих уже прибыли в Грузию для участия в учениях Agile Spirit 2017. «Ежегодные многосторонние учения проходят уже в седьмой раз. Они призваны повысить возможности совместных операций между США, Грузией и региональными партнерами, а также укрепить взаимное понимание тактики, методов и процедур» – сообщило оборонное ведомство Соединенных Штатов.

Однако 3 сентября стало известно, что Армения не участвует в многонациональных учениях Agile Spirit 2017. При этом, если ранее не было информации об участии Азербайджана в этих учениях, выяснилось, что Азербайджан в них участвует. Было очевидно, что это неожиданное решение. Даже в публикациях грузинской стороны в логотипе учений был флаг Армении. Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях Agile Spirit 2017 в рамках сотрудничества Грузия-НАТО, сообщил ответственный по связям с общественностью Минобороны Грузии Гиоргий Каджарава. «Министерство обороны Армении заблаговременно заявило об участии в учениях Agile Spirit 2017 в Грузии. Но, к сожалению, в последний момент наши соседи отказались от участия. Причина мне неизвестна».

В учениях Agile Spirit 2017 из Армении должны были принять участие три военных врача, отметил Каджарава, добавив, что «их отсутствие не окажет существенного влияния на процесс учений».

Вопрос о неучастии Армении в учениях Agile Spirit стал поводом для бурных обсуждений в информационном поле и в социальных сетях. После однодневного молчания 4 сентября замминистра обороны РА Артак Закарян затронул тему, отметив, что Армения официально не заявляла о намерении участвовать в многонациональных учениях Agile Spirit. Он указал, что это было запланировано, но участие подтверждено не было, и в планирование были внесены некоторые изменения. «Официально не объявлялось, что мы будем участвовать, и сейчас мы говорим, что не примем участия». На замечание, почему мы от Грузии узнаем об этом, и представитель министерства обороны Грузии сообщает, что, к сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались принять участие, Артак Закарян в ответ сказал, что никто не сообщал нашей общественности об участии в учениях, чтобы потом оповещать, мол, нет, мы будем участвовать: «Не ищите в этом ничего необычного, это будни в деятельности вооруженных сил». На вопрос, было ли вмешательство со стороны ОДКБ, Артак Закарян заверил, что никакого вмешательства не было. В ответ на замечание, что, по словам Гранта Маргаряна, мы входим в другой военно-политический лагерь, и причина в этом, что мы не участвуем, Артак Закарян ответил вопросом: «А для вас это новость, что мы находимся в системе ОДКБ с 92-го года?».

Однако Артак Закарян заявил, что этому ОДКБ не препятствует. «Никаких препятствий нет. НАТО наш партнер, мы являемся полноправным членом ОДКБ, и самый важный защитный зонт в вопросе нашей безопасности мы видим в системе ОДКБ. Все остальные вопросы нашего сотрудничества вы всегда хотите разделять на черное и белое. Ничего подобного нет». То, что Азербайджан участвует в учениях, а мы нет, по словам Артака Закаряна, ни о чем не говорит. «Мы участвовали в прежних учениях, а Азербайджан не участвовал, и что изменилось в жизни Азербайджана, или что изменилось в нашей жизни? Ничего не изменилось, не так ли?». По словам Закаряна, вопрос авторитета Армении определяется не этим. Журналисты поинтересовались также, теряет ли Армения из-за неучастия в учениях, он ответил: «Армения ничего не теряет, не участвуя, если бы что-то теряла, это означало бы, что имели бы место другие подходы».

После этого МО Армении распространило информацию, в которой отмечалось, что изначально для вооруженных сил РА было принято решение о неучастии, и заявки на участие не были представлено: «Спекуляции о том, что в последний момент был отказ от участия, не имеет оснований».

В таком случае, почему для грузинской стороны стало сюрпризом решение Армении о неучастии, почему флаг РА был на логотипе учений? Это вопросы, которые остаются без ответа. Означает ли это официальный представитель минобороны Грузии солгал, когда сказал, что «Армения должна была принять участие в учениях»? Будем надеяться, что это не отразиться на отношениях Армения-Грузия.

Однодневное молчание армянской стороны, все же, дает повод для размышлений. Обсуждалась версия, согласно которой из-за Армения решила отказаться неожиданного участия Азербайджана. Однако, судя по оценкам Артака Закаряна можно сделать вывод, что, все же, дело не в участии Азербайджана.

Хотя официальный Ереван заявляет, что нет ничего необычного в случившемся, тем не менее, некоторые выводы сделать можно. За месяц Армения приняла участие в двух учениях НАТО. В Румынии 11-20 июля состоялись военные учения НАТО Saber Guardian 2017, а с 31 июля по 12 августа в Грузии прошли учения НАТО Noble Partner 2017. Saber Guardian 2017 были самыми крупными учениями в истории Румынии, в них принимали участие свыше 25 тысяч военных из 23 стран. Маневры проходили под руководством Европейского командования Сухопутных сил США (USAREUR). Что касается Noble Partner 2017, то они в Грузии проходили в третий раз, в них Армения принимала участие впервые. Нынешние учения по сравнению с предыдущими были самыми крупными. Нельзя исключить, что приняв участие в этих двух учениях, официальный Ереван в последний момент решил отказаться от участия в Agile Spirit 2017. Подобное решение будет иметь определенное объяснение: последние события в отношениях Россия-США, которые сейчас находятся на том уровне, когда трудно предугадать, возможно ли в ближайшем будущем сгладить острые углы. Возможно, в этой ситуации Армения решила не делать резких движений, чтобы не злить Москву.

Нельзя исключать также и более жесткий вариант: Москва просто потребовала от армянской стороны не участвовать в учениях Agile Spirit, и это уже повод для большей озабоченности и соответствующих выводов.

Тем не менее, отношения Армения-НАТО прошли довольно серьезный путь развития, и то, что было возможно до сих пор, дает основания полагать, что эти отношения еще будут углубляться по разным направлениям.

Стоит напомнить одно памятное событие. В сентябре 2004 года возглавлявший командование США в Европе Джеймс Джонс отменил намеченные в Азербайджане учения, в которых должны были принять участие 1000 военных из разных стран. Причина была в том, что в Баку отказали в участии армянским военным. Без преувеличения можно констатировать, что отмена учений Cooрerative Best Effort-2004 в рамках программы НАТО «Партнерство во имя» мира» было серьезным ударом по международному авторитету Азербайджана. В Азербайджане думали, что если Армения является членом ОДКБ и СНГ, то НАТО закроет глаза на их капризы. Алиев с одной стороны обещал генералам НАТО, что обеспечит участие армянских военных, с другой стороны провоцирует антиармянские настроения в своей стране. В НАТО не стали этого терпеть, доказав, что все делают в рамках приверженности принципам партнерства.

Неучастие Армении в многонациональных учениях Agile Spirit 2017, будем надеяться, не оставит осадка на основанных на принципе партнерства отношениях Армения-НАТО.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

05.09.2017г