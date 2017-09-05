Отказ от участия в учениях НАТО произошел ради беспрепятственного заключения нового Соглашения с ЕС?

«Я считаю маловероятным, что главной причиной внезапного решения о неучастии в военных учениях НАТО стало неожиданное участие в них Азербайджана», – отметила бывший глава отдела НАТО МИД Армении, эксперт Армянского центра демократии, безопасности и развития Марта Айвазян, отвечая на вопрос aravot.am о том, что побудило Армению неожиданно отказаться от участия в учениях НАТО – давление со стороны России или же внезапное решение поучаствовать в них Азербайджана.

Напомним, что Армения в последний момент решила не участвовать в многонациональных учениях «Agile Spirit 2017», проходящих в Грузии с 3 по 11 сентября.

Напомним, что несколько дней назад, когда была распространена информация об учениях, в списке стран-участниц не упоминался Азербайджан, но было отмечено, что в учениях примут участие представители США, Грузии, Армении, Болгарии, Румынии, Латвии и Украины.

Согласно мнению Марты Айвазян, более вероятно то, что армянская сторона приняла решение о неучастии в учениях под давлением российской стороны: «Несмотря на то, что я не исключаю также то, что решение было принято без вмешательства российской стороны и власти РА предполагают этим шагом обеспечить наиболее беспрепятственный путь к подписанию нового Соглашения об ассоциации с ЕС».

На наш вопрос о том, что выигрывает или что теряет Армения, не приняв участия в многонациональных учениях «Agile Spirit 2017», госпожа Айвазян ответила: «Независимо от того, чем обусловлено неучастие в учениях, и если даже предположить, что этим тактическим шагом власти Армении пытаются решить другой, более принципиальный и долгосрочной вопрос, Армения этим решением в очередной раз продемонстрировала свою слабость на международной арене, зависимость от третьей страны, от отношений России с международными структурами».