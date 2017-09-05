Комиссия Совета старейшин Еревана отклонила проект фракции «Елк» о переименовании улиц

Радио Азатутюн. Постоянная комиссия по вопросам образования, культуры и социальным вопросам Совета старейшин Еревана сегодня большинством голосов вынесла отрицательное заключение предложенным фракцией «Елк» («Выход») шести проектам о переименовании улиц в столице. Об этом сообщает фракция «Елк».

Согласно сообщению, против переименования улицы Касьяна в в улицу Католикоса Вазгена Первого, улицы Микояна – в улицу Кирка Керкоряна, улицу Фрунзе – в улицу Апрельских героев, улицу Амиряна – в улицу царя Врамшапуха, улицу Леиинградян – в улицу Леонида Азгалдяна единогласно проголосовали 11 членов фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА), мотивируя это отсутствием изучения общественного мнения, а также тем обстоятельством, что они не считают целесообразным переименование данных улиц, предлагая найти новые улицы для указанных в проекте имен.

Согласно сообщению, только в одном случае четверо представителей РПА отказались от заранее решенной логики голосования и воздержались по проекту о том, чтобы назвать улицу, связывающую проспект Исакова с улицей Ленинградян, именем Монте Мелконяна.

Во время обсуждения члены комиссии достигли согласия относительно обсуждения в дальнейшем механизмов пересмотра общественного мнения, в частности, посредством проведения местного референдума, что в качестве средства выражения общественного мнения закреплено Конституцией РА и законом о местном самоуправлении в Ереване.

Сейчас проекты должны войти в повестку дня решением мэра Еревана Тарона Маргаряна.