Армен Ашотян: эти средства были направлены на создание политического давления против Армении

Заместитель председателя РПА Армен Ашотян, который участвует в Политическом форуме Европейской народной партии (ЕНП, ЕРР) в Копенгагене, опубликовал на своей странице в Фейсбуке некоторые подробности:

«Во время Политического форума ЕНП я посвятил часть своего выступления коррупционному скандалу с отмыванием огромных сумм денег со стороны Азербайджана, в центре которого оказались и некоторые европейские политические круги. Я особо подчеркнул, что деньги были потрачены не только на сокрытие проблем с демократией, касающихся Азербайджана, но и с целью осуществления антиармянских действий и создания политического давления против Армении.

Европейские партии обязаны поддержать и проявить последовательность для полного расследования этого беспрецедентного скандала, ставящего под угрозу и компрометирующего европейские институты, для того, чтобы выяснить все обстоятельства и наказать виновных».

