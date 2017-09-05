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20:24 | Сентябрь 5 2017

Армен Ашотян: эти средства были направлены на создание политического давления против Армении

Армен Ашотян: эти средства были направлены на создание политического давления против Армении

Заместитель председателя РПА Армен Ашотян, который участвует в Политическом форуме Европейской народной партии (ЕНП, ЕРР) в Копенгагене, опубликовал на своей странице в Фейсбуке некоторые подробности:

«Во время Политического форума ЕНП я посвятил часть своего выступления коррупционному скандалу с отмыванием огромных сумм денег со стороны Азербайджана, в центре которого оказались и некоторые европейские политические круги. Я особо подчеркнул, что деньги были потрачены не только на сокрытие проблем с демократией, касающихся Азербайджана, но и с целью осуществления антиармянских действий и создания политического давления против Армении.

Европейские партии обязаны поддержать и проявить последовательность для полного расследования этого беспрецедентного скандала, ставящего под угрозу и компрометирующего европейские институты, для того, чтобы выяснить все обстоятельства и наказать виновных».

ԵԺԿ Քաղաքական համաժողովի ընթացքում ելույթիս մի մասը նվիրեցի Ադրբեջանի կողմից հսկայական գումարների լվացման կոռուպցիոն սկա…

Posted by Armen Ashotyan on Dienstag, 5. September 2017

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Рубрики: Международные

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