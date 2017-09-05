В Азербайджане некоторые журналисты получают квартиры, а некоторые – тюремные камеры: The Washington Post

22 июля, в Национальный день прессы в Азербайджане президент Ильхам Алиев подарил 255 квартир журналистам. О строительстве квартир для журналистов он объявил четыре года назад. Он дважды использовал одни и те же слова – «свобода слова в Азербайджане обеспечена». Об этом пишет в cвоей редакционной статье The Washington Post.

И хотя лидер Азербайджана говорит о свободе, однако ведет себя как тиран. Алиев ведет постоянную травлю инакомыслящих ученых, защитников прав человека, журналистов. Одним из них является Хадиджа Исмаилова – корреспондент азербайджанской службы радиостанции «Свобода», благодаря смелым журналистским расследованиям которой было раскрыто скрываемое богатство семьи Алиевых и другие факты. По этой причине Исмаилова оказалась в тюрьме и была выпущена на свободу спустя 18 месяцев – в мае 2016 года. В ответ на распределение квартир Исмаилова в своих статьях похвалила тех, кто «преодолел соблазн и отказался от квартиры как от взятки».

Господин Алиев, который унаследовал власть от отца, лидера богатой нефтью бывшей советской республики, правит с помощью силы и награждает тех, кто верен ему, продолжает газета.

Власти бросили в тюрьму директора последнего независимого информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева, обвинив его в нарушении закона.

Власти также начали расследование в отношении средства информации, обвинив в уклонении от налогов и других нарушениях закона. Цель всех этих обвинений – запугать редактора и само медиа-издание.

Еще 19 июля, накануне национального дня прессы, Алиев заявил, что еще три года назад правительство попросило его включить журналистов «Турана» в список получателей квартир. Однако журналисты «Турана» отклонили предложение, аргументировав, что журналист должен оставаться независимым, и что получение квартиры от правительства равносильно получению взятки. Спустя несколько недель после этого начались преследования.

7-го августа таможенная инспекция страны сообщила, что против «Турана» ведется следствие в связи с уклонением от уплаты налогов. 16 августа в редакции медиа-издания была проведена проверка, были конфискованы документы и один компьютер. 25 августа Бакинский суд на три месяца арестовал Мехмана Алиева, ему грозит лишение свободы сроком на 7 лет. Заморожены и банковские счета «Турана», а сотрудники редакции заявили, что временно прекращают деятельность.

Руководитель «Турана» не единственный, в тюрьмах продолжают сидеть другие журналисты и блогеры. Они все должны быть отпущены на свободу. А до этого, никто пусть не обольщается ни красивыми словами президента о свободе прессы, ни его попытками купить журналистов. Правду невозможно подкупить или посадить в тюрьму, заключает газета.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН