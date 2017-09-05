Карен Карапетян принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития

Премьер-министр Карен Карапетян 4 сентября принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.

Премьер-министр высоко оценил сотрудничество между Правительством РА и ЕБРР и отметил, что пакет двустороннего партнерства включает 158 программ на сумму около 1,1 млрд евро. Карен Карапетян подчеркнул, что программы ЕБРР имеют большое значение для инициированных Правительством реформ и повестки дня экономического развития, добавив, что чрезвычайно важны зафиксированные в текущей стратегии с банком на 2015-2019 годы 3 направления: стимулирование конкурентоспособности частного сектора, развитие рынков капитала, развитие стабильных и коммерциализированных коммунальных услуг. По словам Главы Правительства, при поддержке ЕБРР реализованы и находятся в стадии осуществления также программы управления твердыми отходами, улучшения системы водоснабжения, модернизации метрополитена, городского освещения Еревана.

Премьер-министр одновременно поблагодарил руководство ЕБРР за большую поддержку в деле принятия решения о размещении в Армении головного офиса Федерации евразийских фондовых бирж. Карен Карапетян подчеркнул также разработанный экспертами ЕБРР проект о развитии механизмов сотрудничества государства и частного сектора в Армении, отметил важность создания с ЕБРР долевого фонда и доведения этого процесса до завершения. Глава Правительства отметил важность постоянного содействия ЕБРР в контексте внесения изменений в Налоговый кодекс РА, которые дадут возможность сделать более всеобъемлющим законодательство, касающееся процедур корпоративного банкротства. В плане дальнейшего сотрудничества Глава Правительства также указал на важность максимального применения механизмов несуверенного кредитования, отдавая приоритет форматам сотрудничества государства с частным сектором и возможностям прямого кредитования общин. В этом плане Карен Карапетян предложил рассмотреть варианты формирования со стороны ЕБРР инвестиционных механизмов начинающих компаний сферы ИТ и высоких технологий или их вовлечения в имеющиеся механизмы.

В свою очередь, Сума Чакрабарти подчеркнул факт результативного сотрудничества с Правительством РА и акцентировал, что ЕБРР хочет видеть инвестиционные средства в нашей стране в большем количестве программ, в том числе в государственно-частном сотрудничестве, инициативах МСП. По его словам, ЕБРР имеет для Армении новую повестку дня «количества и качества» и готов продолжать свое содействие в намечаемых в различных сферах проектах и реформах. По словам президента ЕБРР, без инициированных Правительством РА реформ не было бы развития двустороннего сотрудничества, и это хороший месседж инвесторам, в том числе для международного сообщества.

На встрече были также обсуждены вопросы, касающиеся внедрения в Армении института бизнес-омбудсмена, развития корпоративного управления, реализации повестки дня «Цифровая Армения».

Пресс-служба Правительства Армении