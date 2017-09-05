Москве не понравилось участие Армении в учениях НАТО: грузинский эксперт

Aliq.ge. «Москве, вероятно, не понравилось, когда Армения приняла участие в тбилисских учениях «Noble Partner- 2017», – так прокомментировал в беседе с «Алик» шаг Армении главный редактор военно-аналитического издания «Арсенал», военный эксперт Ираклий Аладашвили. Как уже сообщалось, Армения не принимает участия в проводимых в эти дни в Грузии военных учениях «Agile Spirit 2017».

Аделашвили считает, что Армения пытается сотрудничать и с ОДКБ, и с НАТО, что, однако, «не нравится стратегическому партнеру – России». Армения впервые в этом году приняла участие в многонациональных учениях «Noble Partner- 2017» («Достойный партнер-2017»), проводимых в Грузии, от участия в которых отказался Азербайджан.

«Циркулировавшие в те дни в российской прессе мнения в целом были негативными. Отмечалось, что если Армения является членом ОДКБ и главным партнером РФ на Южном Кавказе, значит, она не должна участвовать в учениях НАТО, проходящих в Грузии», – говорит эксперт, советуя властям Армении в любом случае продолжать сотрудничество с НАТО.

«Для Армении было бы неплохо обращать свой взор и в сторону Запада», – сказал в беседе с нами Аладашвили.