В Тавушском марзе 342 неисправных трактора

Начальник управления сельского хозяйства и экологии администрации Тавушского марза Вагаршак Сукоян сообщил, что из 65 зерноуборочных комбайнов исправны только 44.

При поддержке благотворительного фонда «Варданяны» город Берд и село Арцваберд в этом году приобрели зерноуборочные комбайны. В ближайшее время в рамках программы лизинга новый комбайн получит и село Норашен Бердского подрайона.

В.Сукоян сообщил, что в Тавушском марзе в наличии имеются 1142 единицы тракторной техники, из коих в исправном состоянии находятся 800, а в неисправном – 342 трактора.