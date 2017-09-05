Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:42 | Сентябрь 5 2017
16:42 | Сентябрь 5 2017

В Тавушском марзе 342 неисправных трактора

В Тавушском марзе 342 неисправных трактора

Начальник управления сельского хозяйства и экологии администрации Тавушского марза Вагаршак Сукоян сообщил, что из 65 зерноуборочных комбайнов исправны только 44.

При поддержке благотворительного фонда «Варданяны» город Берд и село Арцваберд в этом году приобрели зерноуборочные комбайны. В ближайшее время в рамках программы лизинга новый комбайн получит и село Норашен Бердского подрайона.

В.Сукоян сообщил, что в Тавушском марзе в наличии имеются 1142 единицы тракторной техники, из коих в исправном состоянии находятся 800, а в неисправном – 342 трактора.

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Рубрики: Регионы

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