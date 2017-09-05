Глава СБ Украины – главе ФСБ России: «Даже на войне есть черта, которую нельзя переходить»

Голос Америки. К терактам и их организации на территории Украины – в Одессе, Харькове, Херсоне – причастны сотрудники российских спецслужб. Об 3 сентября в программе «Киселев. Авторское» на украинском канале «Прямой» заявил председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

Грицак обратился к директору Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) Александру Бортникову: «Александр Васильевич, я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить для сотрудников специальных служб. Вы перешли все возможные черты, которые возможно перейти. И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины – и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне – причастны, к организации этих терактов, работники спецслужб. Погибли десятки людей, много людей были ранены».

Грицак говорил по-русски. Василий Грицак подчеркнул, что он никогда не отдал бы «приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан».

«Но этот раз вы перешли “красную черту”. Вы готовы были взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? Вы понимаете, сколько проклятий получат ваши дети? И в ваших силах все остановить – остановитесь», – сказал Василий Грицак.

После уточняющего вопроса ведущего, Грицак отметил, что провокация, которая готовилась (в России – Т.Б.) – «действительно страшная»: «планировалось подорвать (…) станцию метро «Комсомольская»».

К моменту публикации этого материала, реакция ФСБ России на заявление председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака оставалась неизвестной.

Риски для Украины остаются

Политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что независимо от реакции в Москве, это заявление председателя СБУ фиксирует «риски от диверсионной деятельности, которые могут усугубляться в гибридной войне России против Украины»

«Озвучено, что эти диверсии могут совершаться не только на территории Украины, но и на территории России, чтобы обвинить Украину и найти повод для активизации военных действий», – сказала Олеся Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Россия, по ее словам, вряд ли отреагирует «с пониманием» на обращение председателя СБУ:

«Россия входит в избирательную президентскую кампанию, а позитивной риторики на уровне целей и задач нет. Доминирует внешняя повестка поиска врагов по всему миру, украинская тема. С учетом ужесточения санкций по разным направлениям в отношении России, нельзя исключать, что Кремль перейдет к такому этапу гибридной войны, которые будут включать программу усиления различных диверсионно-террористическим проявлений».

Заявление, вероятно, и для простых россиян

Директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь отметил, что заявление председателя СБУ только кажется эмоциональным.

«Такой образ заявлению предоставили для воздействия на широкие массы в России. Конечно, в смысле, насколько возможно употреблять понятие “широкие массы” для страны, где существует тотальный пропагандистский контроль над населением. Заявление ориентировано на людей, которые мыслят критически в отношении действий российских спецслужб и руководства страны, или опасаются раскручивания новых витков войны со стороны Кремля», – отмечает Левусь в комментарии Русской службы «Голоса Америки».

Конкретная направленность обращения в адрес председателя ФСБ, по мнению Дмитрия Левуся, указывают на хорошую информированность украинских спецслужб: «Это свидетельствует о том, что СБУ обладает серьезной и обоснованной информацией относительно попыток ФСБ организовать теракты на своей территории для обвинения Украины. Обнародование такой информации невыгодно Кремлю».

Эксперт считает, что, у Грицака есть основания рассчитывать на определенное понимание со стороны российской стороны: «Есть веские основания полагать, что российские силовики услышат предупреждения и не станут себя слишком сильно привязывать к будущему Путина».

К совести апеллировать – поздно

Политолог и историк Александр Палий отмечает, что обращение главы СБУ нельзя назвать призывом к совести сотрудников ФСБ, не оставляющих попытки проводить террористические атаки против Украины.

«Руководство украинских спецслужб дало ясно понять, что в курсе российских попыток организовать террористические атаки от имени Украины в России. Так было год назад в Крыму, и возможны новые попытки. Фактически, Украина на весь мир заявляет о таких попытках и приводит доказательства», – подчеркивает Александр Палий в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Палий считает, что организаторы терактов должны помнить о неотвратимости наказания.

«Но, чтобы терактов было меньше, необходима, прежде всего, работа спецслужб и максимальное осложнение контактов украинских граждан с Россией. Здесь адресат не столько Кремль, сколько мировое сообщество, которое прекрасно знает, что Россия может и сама инспирировать теракты против своих граждан», – отмечает Александр Палий.

Фото — Голос Америки